七○年代中期，我在城郊一化工廠工作。夏天某日，廠裡瘋傳職工食堂購得剛捕到的大魚，重達八百多斤。趕去廚房觀看，魚已被肢解烹飪為紅燒魚塊，正在食堂窗口出售。但有數十斤魚籽，廚師不知如何烹調，賣給職工每斤人民幣兩元。

那魚籽綠豆粒般大，深黑色，珠玉般光澤。我買了兩斤多，回家後略放少量菜油下鍋翻炒，魚籽含油甚多，受熱後在鍋裡暴跳，未放任何佐料，小火炒熟後略加少許鹽，入口香糯味美無比。後來有了保護魚類的知識，方知那是長江珍稀魚類長江鱘，當年吞食魚籽真是罪過。

「長江三鮮一毒」美味，指鰣魚、鮰魚、刀魚與河豚。七○年代初，我在納溪縣（現為瀘州市下屬一區）工作時，嘗過鮰魚（俗稱「江團」）。某次隨局長出差，清晨在江邊偶遇他熟識的漁夫，剛捕得「江團」兩尾，當即買下借漁船上炊具烹食。不用食油，數枚乾辣椒下熱鍋炒幾鏟後加水燒開，魚僅去鰓肚不去鱗甲，斬段下鍋煮熟放少許鹽，有骨無刺，帶鱗魚皮既軟且糯，鮮美無比。局長笑稱我有口福，因為那一帶江上已很久未捕到「江團」了。

五、六○年代大陸的三年饑荒時期，川南地區受災尤甚，人們天上地下水中陸地到處捜尋食物，川江成為了索取的重要對象。機關單位、礦山工廠堂而皇之派出大大小小的捕撈隊，集體個人、市民農民蜂擁下江捕魚，機動輪船、大小木船紛紛出動各顯神通，大網小網、高壓電、火藥雷管，甚至殺魚毒草，諸般土洋「武器」一齊上陣，大小魚兒通吃，給長江魚類帶來了空前慘烈的浩劫。自那以後，川江魚產大減。

隨後的幾十年，川江沿江上下新建了許多化工廠肥料廠造紙廠，產生大量汙水，不加處理統統排入江中，長江成了無人在乎的公共大排水溝。同時，隨著農村大量使用農藥化肥，地表無數溝渠排水和地下水滲透，源源不絕地排入長江。人們的無知與短視，摧毀了魚類生育成長的自然環境，川江魚類終於陷入了斷子絕孫的危境。

五年前回鄉時，過去專門的魚市不再，菜市場上三兩魚販水盆裡的全是人工飼養的魚，魚身奇形怪狀，飼料曖昧不明，令人不敢問津。在江邊觀望，江上已不見漁船，江邊也沒了張網捕魚人，只有長、沱兩江交匯處的堤岸上，和近岸淺水中的三兩艘丈長平底塑膠小舟上，仍有人把著釣竿靜靜地守候，但釣者身旁桶盆裡所盛，已全是兩三寸長的丁丁小魚了。見之令人不禁心生悲涼。

此次返鄉，欣見川江歡蹦的魚群，是故鄉的大喜事，令人高興，令人激動。

川江魚群重現，據說與近些年沿江工廠排汙處理的嚴格管理有關，更主要是由於正施行中的長江禁漁。從二○二○年一月一日開始，在長江幹流、通江湖泊和重要支流上的十年全面禁漁，給長江瀕臨滅絕的魚群水生生物恢復生機，提供了極為重要的機會。這是保護長江魚類和水域生態環境的大好事。

在我們這宇宙間獨一無二的藍色星球上，人類同自然環境的關係密不可分。長江，中華民族的母親河，幾千年來哺育著兩岸一代代的人們。我們再不能重犯上世紀那種摧毀長江生態環境的罪過，幹那種對於長江魚類斬盡殺絕的野蠻蠢事，應當盡快還給魚兒們一個快活生長蓬勃發展的樂園。

願故鄉的人們珍惜和愛護自然環境，不再因為江魚重現而感到驚奇。