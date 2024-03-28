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兩個手鐲

李慕雲

戴手鐲的男人為數不多，我就是其中一個，可是，我戴的不是一般首飾。我有兩個手鐲（見圖，作者提供），都是跟器官移植有關，先說那個銀色金屬鍊。

二○○四年換肝後，我訂購這個附有醫療資訊的手鐲，上面除了病人姓名外，還有醫院的電話，特別刻上「免疫抑制」字樣。如遇上意外時，外人就可以憑此聯絡醫院，找到我的病歷；最重要的是，及時給我服用抗排斥藥，避免新器官被自體排斥。免疫能力低的病人，屬於高危險群，很容易把小病變成大病，所以在新冠疫情時，打預防針有優先權。

圖中那個綠色膠環，是器官捐贈組織分發的宣傳品，上面印著捐贈器官救人的訊息，這是我當義工時戴過的。我曾在世界日報家園版，以「重生」為題寫換肝經驗，後來世界日報轉來讀者來函詢問，我當然樂意去電話解答。就這樣，被器官捐贈組織的華人職員聯絡上，加入了義工行列。

當義工通常是去各醫院的入口大廳擺攤，宣傳接受器捐登記，以現身說法，讓人們見到患肝癌而獲重生的我。最特別的是每年一次，跟著職員們去州府會見議員，爭取更多政界人士支持。

那時我也在報上寫文章，呼籲捐贈器官救人，把愛留在人間，那時我一手戴著病人銀鐲，另一手套個綠色膠環，覺得自己的「手飾」蠻好看的。

世界日報 疫情 華人

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