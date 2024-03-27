川江又有魚了！

回川探親，剛到成都就見電視上新聞報導，「長江第一城」宜賓市合江門岸邊人頭攢動，水中群魚聚集，搖頭擺尾噘嘴掀唇，大張著口搶食遊人拋撒的麵包饅頭餅乾，兩三尺長的江魚達數百尾之多。心中不禁詫異：川江又有魚了？不久返抵故鄉--宜賓下游的「江城」瀘州，在凝光門外的江邊，又親眼目睹同樣場景。我這才終於相信：川江又有魚了！

江河湖海有水必有魚，本為常理。但是，先前已有好些年，川江裡大魚看不到小魚活不了，絕了魚蹤。現在，魚兒在川江重現「江湖」，竟然成為奇事，引得人們爭相傳說興奮圍觀。

其實，在上世紀五○年代以前，川江中魚多得很，常見鯉魚、鯽魚、烏棒（烏魚）、鰱巴浪（鯰魚）、黃辣丁（黃顙魚）等等許多魚類，和龜鱉（團魚）螺蝦蟹等等水產。江中的魚和江上的漁，是江邊小城世代人們日常生活的一部分。

城裡有專門的魚市，每天清晨人聲喧嘩十分熱鬧。頭天夜晚在江中剛捕到的活魚，被人用竹篾片繫著鰓嘴，水淋淋地不時甩著尾巴掙扎。大木盆裡養著的魚，不停游動激起陣陣水花，拚命逃避買魚人抓取的手掌。木桶裡縮著頭的團魚一動不動，隨時準備突然伸出長頸利齒，咬向面前的無論什麼。農村赤腳少年提著竹簍站在街邊，水滑黏膩擠成一坨不見頭尾的條條鱔魚，在簍裡緩緩蠕動……。

在長江邊長大的孩子，對魚兒尤覺親近。

小學時我曾一度癡迷於餵養小魚小蝦，放學後偷出家中清掃用的竹撮箕，在城裡四處尋找魚蝦蹤影，水池、溝渠、小塘，直到江邊的小溪，脫鞋挽褲下水捕撈，放入小玻璃瓶中餵養，自然不得活只好放棄。

暑夏長江尚未漲水時，夜晚曾隨父親去江邊河灘上抓蟹。用手電筒照著在亂石堆中尋找，翻開石塊常有巴掌大的螃蟹朝天舞著一對大鉗，橫著身體飛快地逃竄，一個多小時就能抓到大半桶，給家中的餐桌添上美味。

小學生們玩折紙遊戲，撕下書頁折疊成飛禽走獸飛機大炮等，最喜歡的是打漁船，扁平的船身，頭尾兩端的船蓬高高翹起。雨後校園裡低窪處成一片汪洋，將小紙船放在水面飄盪，想像著似乎身在煙波浩渺的江上捕魚了。

人們在川江上捕魚，那是另一番景象，經歷著時代的不停變遷。

五○年代以前，江上漁夫都是世代以捕魚為業的個體戶，從政府領有捕魚許可，駕一條祖上傳下的丈餘小舟，船上炊具臥具俱全，夜間打魚清晨市售，在江上討生活。其後，隨著各行業個體戶合作化，漁戶們加入了漁業合作社，再後來市裡有了壟斷性的水產公司，於是只有極個別的小漁船，在沿江的小河溪上偷偷摸摸地打漁了。

江邊常見業餘捕魚人。無論春夏秋冬，沿江水流較緩的迴水處，總有一些薄衫短褲的漢子，赤腳踩在江邊水裡，雙手用力地撒放徑長兩三丈的竹竿大網捕魚。臨江垂釣的人更多，三五根長長的竹釣竿斜插在身前泥地上或石縫裡，身旁一罐蚯蚓或蠅蛆作餌，一個盛魚的小桶，定在那兒就是大半天。

捕魚方法隨季節變化。漲水季節江水渾濁翻滾，江邊沒了釣魚 人蹤影，卻有許多撒下大網的「守株待兔」者，等候著在洶湧水流中迷了方向的魚兒，還有人在沿江小溪小溝安設竹欄或喇叭口的魚籠，將漲水時誤入的魚兒請入「甕」中。江水退漲時，江灘上一些數尺或數丈方圓的坑窪處，常有江魚不及「撤退」滯留水坑內，時見短褲赤膊或乾脆脫得精光的漢子，赤手空拳地蹲在半人多深的水中興高采烈地撈摸。

每年冬末春初沽水時，有兩三周時間，在沱江匯入長江的數里長江段，一群群鯰魚聚集交配產卵，是抓「鰱巴浪」的好時節。江窄水淺，水下條條兩三尺長大魚清晰可見。無需釣具，將掛著金屬倒鈎的長繩放入江水中拖動，即可輕易地鈎住游魚。當有人得意地抬著一大串鯰魚在街上搖擺而過時，人們即知吃「鰱巴浪」的時節又到了。

大江大河之中必有大魚，長江中最大的魚有多大？恐怕沒人能說清。我曾兩次親眼見識過川江中的巨魚。

瀘州長江南岸多石岩，數丈長寬名曰「豆腐石」的方形巨石裸露水面，其旁巨岩「月亮岩」下江水極深，民間傳說有巨魚出沒，在江面浮游的水鴨時被突然吞食。

五○年代某年端午節 前有一天，有漁人在該處捕獲大魚，全城轟動，人們湧去江邊熱鬧圍觀，正上小學的我也翹課往睹。一艘約三丈多長的木船斜靠岸邊，水深一側繫有粗繩沒入水中，只見一斗大魚頭在綠波下隱隱搖動，其水下長度目不可測。

不久，一照相館當街的櫥窗裡，擺出了一幀兩尺多長的照片：巨魚橫陳地上，魚背上騎著一串九個手舞足蹈的兒童擺拍。此事給江城人們留下了長久的談資。（上）