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我家的小二子

李麗珠

誰能相信，照片裡我手中抱著的（見圖），會是在幾十年後，一家上市公司的財務長，並兼常年的經久發言人。

父母親一心所盼想的胖小子，到頭來仍然是個女娃兒。那年我剛滿七歲，並不懂當時他們是否有些失望，只聽得隔壁老奶奶一再說，這小二子胖乎乎的，生的方頭大耳，五官端正，將來肯定有大出息！時光荏苒，雖然老奶奶不及親見，但她當年的確沒有看走眼。

我的大妹生來就與眾不同。當所有的初生兒哭得震天價響時，她會舞動著小手小腳獨個兒取樂； 當其他鄰居小孩嬉戲玩鬧成一團時，她會安靜地讀著父親買給她的故事書；當母親為家務忙得不可開交時，她會在身旁適時伸出幫手；當叛逆的我總和父母鬧氣時，也是她一聲不吭地為我收拾留下的爛攤子。

在政大就學的四年裡，小二的日子過得很緊湊。她深知父親賺錢的辛苦，和母親持家的不易，長久以來總是身兼五個家教，只為了能多為父母分憂解勞。儘管是每天早晚不懈地各處奔波，她那畢業時名列前茅的亮麗成績，至今仍是我們全家人的驕傲。

為了小二的執意不肯再返美，病中的父親發了大脾氣，他不忍女兒放棄即將取得的學位，但小二子顯然已經下定了決心，她不能讓母親和小妹獨守病父。我一次次含著眼淚，默默整理她留在學校裡的東西，心裡非常清楚，妹妹這是在代我行孝啊！

母親比父親多活了二十七年，親眼看見她心愛的小二子，不僅以賢淑的本性與智慧，為自己經營出美滿的婚姻，同時也以誠信與持續的努力，取得了工作上超乎一般的成就。我的妹妹友愛手足，克盡孝道，讓母親享了父親來不及享的福，應驗了老奶奶當年曾經說過的話。

我們姊妹三人，與父母親的生肖相連，鼠牛虎兔龍，下輩人仍然會是一家人！

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