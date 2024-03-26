出生於五○年代中期北京，長在南城琉璃廠的胡同裡，父母都是北大醫院的醫生，收入比胡同大多數人都高出不少，印象特別深是六○年代初父親常去的理髮館。

當年我們感覺琉璃廠理髮館是比較高檔的場所，理髮師都是從師有過專業訓練的，每人都穿得整齊，圍著白圍裙，口袋裡有疏密不同的梳子，理髮收費要兩毛五；而普通剃頭的地方，在街道的服務站，幾位中老年婦女接受一些縫補的活計，縫紉機旁有一個理髮椅子，收費只要一毛五；而走街串巷的剃頭挑子，只要八分錢。

理髮館在西琉璃廠路北，就在赫赫有名的文物店榮寶齋對面，有四節高台階，兩扇對開的大門，右側門上有一個紅白藍的旋轉燈。當年這家理髮館剛剛公私合營不久，在店工作的理髮師都是四九年以後留下的，價錢比較貴。他們完全保留了老北京的傳統。一走進大門就聽到大聲的吆喝：「來勒，您裡邊兒請」，因為父親隔幾個星期就帶著我去一次，各位師傅都認識他，進門後大家都打招呼。

每次給我父親理髮是高師傅，他真的很高，大概有一米八五，瘦瘦的，頭頂和雙側鬢角向後邊梳得齊齊的，一絲不亂。他先給我兩本小人書，讓我坐在一個長條凳上看書。高師傅問父親是做什麼工作的，父親回答說是「泌尿外科醫生」，高師傅問什麼是「泌尿外科」？父親說就是管人身體「下水道」的。後來父親每次去，都要回答他們的醫學問題。

父親坐在椅子上後，高師傅細心把潔白的圍裙蓋在父親身上至頸部。當年沒有電動理髮推子，只有手動的，理髮師要用手像握拳那樣，一下一下捏著理髮推子前行，另一隻手拿著梳子引導推子的走向。剪完頭髮之後，高師傅把理髮椅放倒，父親舒適地躺在椅子上，閉著眼睛，臉上有熱毛巾敷著，說是熱敷可讓鬍鬚軟化易刮。

高師傅從圍裙上兜掏出一把剃鬚刀，在一個皮條上反覆磨試幾次；再把熱毛巾拿開，用毛刷子把肥皂塗在父親上下唇有鬍子的地方，連同肥皂沫和鬍鬚一起刮乾淨，看著特別清爽。父親坐起來，高師傅用吹風機吹乾頭髮，抹上油，再用梳子把頭髮梳理整齊，就完成了。

我們這些小孩子都不去琉璃廠理髮館，而去街道服務站，價錢便宜多了。服務站在南新華街蜀真副食店旁邊，有兩個開通的房間，進門有一個櫃檯，後邊有兩台腳踏的縫紉機；另一邊有兩個理髮椅子。當年理髮只有簡單的幾種髮型：平頭、寸頭、分頭和背頭；理髮的目的就是剪短頭髮，對髮型要求不高。

服務站有四或五位中老年女士在工作，大部分時間是在縫補舊衣服，有人來理髮，其中一位大媽就會過來給你理髮。她們都是住在附近而沒有正式工作的人，都沒有學徒的經歷，如果趕上有經驗的人，算你走運。有次給我理髮的大媽連理髮推子都不會用，剪推時幾次無法剪掉頭髮而是「拔」掉頭髮，痛得我哇哇大叫。回家後家裡人告訴我：「你的頭髮怎麼像是狗啃的，後邊像梯田一樣，高低不平的；不過小孩子沒關係，三天後就一般齊了。」

後來上中學後，家裡買了理髮工具，我和弟弟就開始互相理髮了。