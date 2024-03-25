早期國民政府遷台，物資匱乏，生活較為艱難，能省則省。平常日子吃不起雞肉，只有過年的時候才能吃得到；而蘋果是「可望不可及」的東西，它被視為高級「禮品」，遠遠超過了「水果」的範疇。一般水果攤不賣蘋果，因為沒有人會把它當作水果來吃，太貴了；只有等到逢年過節的時候，才去買一兩個，滿足口欲及好奇心。

記得一九六○年春節，家裡第一次買蘋果。吃完年夜飯，我捧著蘋果，輕輕地清洗外皮，深怕碰破了；然後小心翼翼地削著皮，愈薄愈好，免得「損失」了果肉；之後，蘋果一分為四，一人一塊。我望著晶瑩剔透的蘋果，看了又看，聞了又聞，不捨得吃，我用最慢的速度品嘗著，陶醉在幸福溫暖裡。這是我記憶中第一次吃蘋果。

一九六五年之後，國家逐漸發展進步，物資供應充裕，生活改善了許多。雞肉不再是「奢侈品」，蘋果也不再是高不可攀的「禮品」，價格雖然不便宜，但逢年過節提著它當禮物送人，也逐漸成為流行的趨勢。走過西門町，路邊水果攤也可以買到蘋果了。那時候，蘋果多數是從日本 或美國進口，最暢銷的是「五角大紅蘋果」，也就是今天市場上賣的華盛頓州 Red Delicious蘋果。

有一年秋天，我因為藥物過敏，緊急送醫治療，在空軍醫院住了兩天。當時正巧是中秋佳節，空軍總司令特別慰問病患，贈送每人一個水果禮盒，裡面有五角大紅蘋果，把我樂壞了，高興地對著母親說，以後每年中秋節都要住院。母親摀著我的嘴：「小孩子，烏鴉嘴，別亂說。」

一九七五年初，我第一次提著蘋果禮盒去拜訪未來的丈母娘，這是一九六○年代的我未曾想過的，時代進步了，國家富裕了！高檔觸不可及的蘋果，幾年下來，身價下跌到一般老百姓都可以買得起，傳統蘋果禮盒已逐漸被高級巧克力糖取代了。

一九八一年，出國留學，第一次去美國超市，看到各式各樣不同品種的蘋果，大為驚喜。心想，我得好好地嘗遍每一種蘋果。結果發現「五角大紅蘋果」外表顏色鮮豔奪目，但味道未必最佳。

一九九○年，第一次回國，去朋友家吃飯，朋友切了一盤綜合水果，盤子裡面有蘋果、鳳梨、芒果、西瓜……，孩子們搶著吃，我發現蘋果剩下最多，似乎不太受孩子們的歡迎。我問朋友為什麼，朋友說：「他們只揀他們愛吃的。」沒有經歷過我們從前那樣的日子，永遠不會珍惜蘋果的可貴。

如今，蘋果到處可見，品種繁多，價格便宜，不覺得有何稀奇。然而在我的記憶中，它陪伴著我走過一段美好的時光，從遠遠的觀賞，伸手摸不到的地方，漸漸地可以欣賞它、觸摸它、品嘗它，以至於一般老百姓也可以擁有它。隨著經濟成長的腳步，生活逐漸富裕之際，它也放下身價，成為平易近人，最受歡迎的水果之一。