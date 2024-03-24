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結婚證的故事

陸躍亮

我的結婚證（見圖），在當今的中國年輕人眼裡是骨董級的。他們熟悉的應該是那種貼有蓋了騎縫章的夫妻合照，和整齊的表格裡排列著印刷體文字的紅色硬皮證件，而非這般既沒有照片又是手寫基本信息的紙片。

二○二一年換房的時候，就因為結婚證上那個耀字的右偏旁寫成了夭，遇到了麻煩。

我原名陸耀亮，父親在登記第一代身分證信息時，寫的就是結婚證上的那個字，上世紀七、八○年代不少人習用這個曾經的簡化字；民警在謄錄時又寫成了躍，我的名字因此改為陸躍亮。

由於審核人員不知道耀字曾經被簡化過，以房產證與結婚證姓名不符為由退回了售房送審材料。  

這下可把我急壞了！當時，已經與擬購房屋的業主簽訂了買賣合同，並支付了訂金；賣房合同也簽了，且買主的訂金已收入囊中，如果房子賣不掉，我將陷入雙重違約的困境。仲介提示說，可以到民政部門補辦結婚證，但是不到萬不得已不想走這步：一對六旬老人的合照貼在結婚證上，像是二婚的，想想就彆扭。

後來，我上網找到了漢字簡化字方案，使審核人員了解耀字寫法的演化歷史，通過了售房程序的文件審核。

此事過後，我愈加珍視這本結婚證了，它不僅是我們老夫妻合法婚姻的證明，還保存著漢字改革歷史的一抹痕跡。

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