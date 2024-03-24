見證當年中沙關係(下)

會後暫住中華工程公司吉達辦事處，重作此案的需求及可行性報告，並依預算 重估盼能達標。殷董好意派公司副總兼此案的計畫經理葉濤堅先生Captain T.Ｋ.Yep協助，並提醒在提交文件時，務必取得部方的合約意向書（Letter of Intent）。

此案乃統包工程，Captain Yep即是我方的合夥方，亦是對手方。他建議我全力完成技術需求資料，他負責行政協調及文件處理，我很感激他的設想及協助，讓我集中精神完成技術可行性文件。後知他是殷董的姪女婿，是位中國航運公司極具經驗及成就的資深船長，曾註紐約中航辦事處工作。跟他滿有緣的，他名「濤堅」我名「安濤」，我笑稱他乃海上堅守崗位的船長，而他笑回，我該做海事航運保險的。

我曾好奇地請教他，何以放棄高薪穩靠的船長及海事職務，而投入工程公司任職？他說曾參與中航公司的造船合約，有造船的工程管理及現場經驗。其實與建築施工及工程管理有相通之處，船舶建造技術的複雜性，有時超過一般建築設計及工程，轉換跑道容易。我們花了約一星期完成書面資料，由次長轉呈部長，也取得工電部正式意向書。

返國前，他邀我去港區搭小艇，登上排隊待靠港卸貨的貨輪，去吃「紅燒蹄膀」，犒賞自己一下。在沙國是不准吃豬肉的。港外排班很多中航的貨輪船長，都是他的舊識或舊屬，他挑才抵達的貨輪，打探好才吃得到，久停的船可能已沒蹄膀了。那是一次有趣又難得的經驗。工電部同意所提數據及建議，正式進行草案設計。草案設計核准後，再製作施工圖、施工規範及統包文件。建築部動員大部分人力，日夜加班。

全部圖說規範均須以英文製作。建築部雖屬小部，但班底紮實，臥虎藏龍高手如雲，全部施工圖均以手工墨線繪製，以英文字規書寫圖上文字說明（當時尚無電腦製圖系統）。幸得美國肯特州大返國有經驗的老同學卜建平協助，獨當一面地完成英文版的施工規範及統包文件，厚厚幾大本；而圖說則超過兩百餘張大號圖紙。

後再赴沙國，依約遞交成果。工程部門在審圖過程中表達，很欣賞中興社的工作態度及成果，甚至覺得相較於一些在沙國的國際建築公司的圖說，中興社的更為完整精美。

後續工程由中華工程及大陸工程公司接辦施工，中興社負責監工及工程管理。此案完成設計工作後，我受朋友邀約，協助他設計公司創業，辭去建築部職務。雖經高層一再挽留，仍推薦由美伊利諾大學香檳學區返國優秀的老同學羅大榮，接替我的位子。後來他在建築部完成的重要設計案，就超過三十餘件。

很感激當年中華民國 駐沙國大使館 、薛毓麒大使及經濟部張光世次長，讓我見證了當年外交部及經濟部在沙國的努力及成就。更感謝中興社、建築部老同事們齊心努力打拚的成果，及中華工程公司、大陸工程殷董、葉副總，都給了我生命中很重要的一段歷程。即使離職後，中興高層及建築部依然充滿人情味，照顧我這離職的小員工。偶爾會邀我協助辦理一些設計工作，令我感動。

中沙斷交已多年，這段陳年往事，讓我見證了當年的中沙關係。而自己的這段經歷，也依然回味難忘。（下）