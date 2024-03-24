曾祖過世二十多年後我才出生，對曾祖的印象，都是從爹爹和大伯、二伯他們的閒談中得來的。

對於曾祖，爹爹說得最多的是有錢。那時，我家可是大財主，大姑出嫁，陪嫁的銀元用籮筐來裝。對此我深信不疑，因為從曾祖留下的老屋可以看出來。老屋用上好窯磚砌成，二十多間，大門框的條石用銀子磨得精光發亮。如果不是大財主家，哪能做得起如此氣派的大房子！

不過，大伯強調的卻是曾祖的節儉。大伯作為家中長孫，曾祖十分喜歡他，吃飯就多蒸一小碟豆豉下飯，算是對他的額外照顧，和尋常人家沒有太多差別。曾祖創業歷程有些艱辛，存到一些錢後便買田買地，租給別人收租金 ，這樣一點點積累起。如此看來，曾祖不過是一個土財主而已。

大伯還說因辛苦積賺家業，曾祖對錢看很緊。爺爺年少時和長工關係很好，到了年關，常有長工央求他從曾祖那裡借點錢過年，但找曾祖是借不到分毫的，於是爺爺便以曾祖的名義到另一個村的財主借。當人家來要帳時，曾祖氣得大罵爺爺敗家。沒想到解放後正是那些長工暗中照顧，爺爺才從一輪輪的批鬥中熬過來，那時曾祖已經過世十多年了。因而在我印象中，曾祖不但是一個土財主，還是一個十足的守財奴。

對曾祖講得最多的二伯，特別是曾祖講究風水，更是二伯常說的話題。老家叫梨樹下，雖然名字好聽，卻沒幾棵梨樹。倒是老屋建造在一個高台上，從前面去，到山腳下，還要爬一道撐著鼻子的長坡，很不方便。對此，二伯這樣說：屋場是曾祖親自選定的，請風水先生看過，可是一塊風水寶地呢！

他還告訴我：你看，老屋前面的案山叫雞公尖，它孤峰獨起，那是風水中的「一柱獨案朝青天」。老屋雖然建在高台上，但屋後的龍脈卻很實。那座小山不大，叫「獅子回頭」，像是把老屋抱在懷中。還有，你看我們老屋下面的竹林密密麻麻，連兔子都幾乎鑽不過，這樣的屋場還不好嗎？二伯說的似乎很有道理。當年我家那麼興旺，似乎和曾祖選的屋場風水是分不開的。不過，曾祖的風水並沒能長期護佑子孫。解放後，因為我家是地主，不但田地全部被分了，連曾祖的老屋也分一半給窮人。爺爺經常被批鬥，幾個孩子自然也好不到哪。當時大伯學醫分配在醫院工作，因爺爺的成分被辭退。爹爹考上大學，儘管過繼給我的族叔公了，但也沒能錄取。至於二伯，根本沒能讀書，是目不識丁的文盲。好不容易熬過文革，爺爺地主的帽子摘掉，日子才慢慢好起來。

如此看來，曾祖的風水作用也是有限。我甚至覺得，曾祖非常封建，甚至有些迂腐。

讓我改變對曾祖印象的，還是在幾年前。那次在大伯家的神台上，第一次看到了曾祖的瓷像，瓷像雖然有些灰舊，但曾祖的目光依然炯炯有神。從發亮的印堂可看出，當年曾祖肯定是睿智精明的人。想到身上傳承了他的血液，不由對曾祖有了幾分親近。

讓我感到驚訝的是，曾祖的像贊竟然是葉蒼先生寫的。葉蒼先生畢業於清華大學，當時和余心樂、石完璞並稱「武寧三才子」。像曾祖這樣的土財主、守財奴，怎能請得動葉蒼先生的大駕？大伯告訴我：曾祖解放前從南昌政法學校畢業，擔任過縣裡的警察局長。後來看到形勢不對，便辭官回家歸隱耕讀。因為「文革」怕受牽連，一直不敢提起這些事情。現在政策好了，不用擔心什麼，因此把他老人家的瓷像擺出。

原來在我眼中僅是一個講風水的土財主、守財奴的曾祖，竟是當時村裡唯一的大學生！那時出一個大學生多不簡單，對曾祖除了親近，我更多了幾分敬佩。當地人說，我家是書香門第，就是從曾祖手上開始的呀！事情確是這樣，大伯告訴我，曾祖對錢財看得很緊，但放孩子讀書卻捨得。爺爺原本兩兄弟，他弟弟天資聰穎，曾祖把他送到外面讀書，他也不負曾祖所望，考上了山東大學。不幸的是，剛接到錄取通知書，他突發急病不治身亡，曾祖當時的悲痛可想而知。但他沒被擊倒，而是作出一個令人匪夷所思的決定，又送已經成年的爺爺讀書。

雖讀書很晚，但爺爺也學有所成，解放前曾在縣裡的私立振風中學任教過，是當地很有名望的先生。私立振風中學來頭很大，董事長曾是蔣經國 ，能在裡面任教，可不是那麼容易的。

因為這樣，爹爹、大伯都讀不少書，雖然因家庭成分沒能出去，但把讀書的基因傳承給我們。大伯的兒子小學升初中全鄉考第一名，到中學後因為發揮不好，才沒考上大學，後來學醫，成當地有名的醫生。我有幸考上了師範學校，是解放三十多年來村裡第一個考出去的人。二伯沒讀過書，但他深知讀書的重要性，拚命送孩子讀書，三個兒子都考上大學，這在當地是絕無僅有的。原來，除了老屋和風水，曾祖留給我們的還有一脈書香。我不由對曾祖充滿感激之情。

那年清明，我特意去給曾祖掃墓，二伯帶我去的，到墳前，二伯又講起了曾祖的風水。他告訴我，為了身後子孫發達，曾祖花了番心思，墳址是他生前精心挑選的。風水先生當時告訴曾祖：墳址龍脈隔得太遠，要到三代後才能發達。曾祖這樣說：「三代以後就三代以後，還不一樣是我的子孫。」這樣算來，正好印證在我們叔伯兄弟身上。我們那一代，當年像我爺爺那樣的地主，大都批鬥得不像人樣，甚至沒了後人；即使有後人的，現在也過得不咋樣。唯有我們家，雖然經過文革折騰，但現在又人丁興旺。當地老人經常這樣說：你家又發達了，還是你們曾祖選的風水好呀！

我不相信風水，但曾祖那句話卻讓我倍感親切，更感到他老人家對我們的殷切期望。我覺得曾祖一個普通百姓，卻始終秉承耕讀傳家理念，無形中把這種理念滲透到我們血脈中，這才是歷經磨難後再度興旺的原因。

如今爺爺也世多年了，曾祖留下的老屋也倒掉了，但他留給我們的一脈書香卻沒有斷絕，也不能斷絕。我們要把它融入到骨髓中，代代傳承下去。