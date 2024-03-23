早年在台灣想要上大學，除了少數高中成績特優的保送生之外，每人都必須參加大專聯考。高三這一年，除了上課之外，就是找時間複習高一高二的功課，準備一年一度的大專聯考，有的人為了考上理想的學校，還到補習班去補課。我因為家境清寒，沒捨得上補習班，全靠自修自習，這一年真是辛苦，開了不少夜車。不過皇天不負苦心人，考上全公費的師範大學，我很是興奮。

放榜後，還沒來得及高興，就收到通知要到成功嶺報到，接受為期八周的入伍訓練。它對我們這些剛進大學的新鮮人來說，真是一種震撼教育：一開始的剃光頭、排隊、集合、跑步，再來洗三分鐘的戰鬥澡，接著吃飯也有時間限制。最令人頭大的是摺棉被，必須方方正正像豆腐，不知為何我摺的棉被老是像個饅頭。班長拿我的棉被來示範，摺好後，我捧著它晚上睡覺也捨不得打開來蓋，幸好台中七、八月還很熱。

吃飯時搶不過同桌的入伍生，經常處於半飢餓狀態。周六可忙了，到廁所解決伴我一周的大事，以及外出到台中打牙祭。我的便秘大概就是那時候養成的。

大三暑假的分科教育，是在新竹湖口裝甲兵學校受訓，學到很多戰車的戰術與戰略，也學了戰車的機械與保養，當然最刺激的是練習開戰車。打靶時在戰車內可真不好受，除了震耳欲聾的砲聲之外，還得忍受砲彈發射後刺鼻的硫化物味道。

教官嫌我身體瘦弱，要我跟他學莒拳，我想這是好事，所以勤加練習。大概方式不對或是用力過度，居然胸部肌肉感覺疼痛，我的莒拳生涯也到此結束。

結訓時抽籤決定到何處服役，那真是個幾家歡樂幾家愁的場合，有人抽到自認為理想的地方而手舞足蹈，有人抽到自認不理想的地方而愁眉苦臉。一位學員更離譜，抽到金門服役，頓時臉色蒼白而大哭。另一位學員抽到在本島服役，看他哭得可憐，自願跟他對換，這位仁兄才破涕為笑。

不記得我抽到去哪裡服役，因為我決定畢業後參加考試，到士官學校任教官。大概考試成績尚可，加上是科班出身，又是師範大學畢業，被錄取到位於鳳山的第二士官學校任教官，教我的老本行化學。

第二士官學校派任了新校長，不久陸軍總部要來視察訓練結果，我們預官教官都得要接受檢閱，我排隊的那一班正好被抽到檢閱，我又正好被抽到出列指揮操練。我自幼身體嬴弱，一付弱不禁風的樣子，我相信這也是為什麼我能雀屏中選的原因，大概考核官認為這個弱不禁風的軍官，被訓練得還行的話，其他人應該都沒問題了。

說老實話，檢閱之前我是很緊張的，被叫出列指揮後，我反倒鎮定下來，按我們平常操練的經驗喊口令，同學們也都很配合，整個操練下來沒有出任何差池。我們的總教官大概比我還緊張，結束檢閱後，他居然還給我記嘉獎一次的獎勵。

隨後準備出國繼續深造，忙著準備考托福與GRE，我的軍旅生涯才告結束。