見證當年中沙關係(上)

一九七五年間由美返台侍親，經學長喻肇川建築師引薦，進經濟部所屬財團法人「中興工程顧問社」建築部，接建築設計工作，他返母校專任接系主任一職。該部經理，恰好是在母校教過我設計的孫鳴九建築師。

當年中華民國 與沙烏地阿拉伯有非常好的正式外交關係。經大使館及薛毓麒大使努力，爭取到沙國工業電力部加工出口區及工業區的規畫設計，及協助訓練經營管理，時有中華工程公司、榮工處及醫療團等，在沙協助該國。後又爭取該部在首都利亞德新辦公大樓設計及統包工程，是建築部當時難得的設計案，施工由屬經濟部的中華工程公司轉託大陸工程公司執行，我負責依少量資料作初步設計簡報草案。

公司安排赴沙人選，揪上我這小嘍囉隨隊赴沙簡報。臨行前獲指示，先赴經濟部向張光世次長簡報，張次長和藹親切，簡報完後，提示多注意沙國建築需求，如氣象、日照及缺水狀況、停車場的遮陽、庭園規畫等。日理萬機的次長，撥空讓我這小夥子坐他辦公桌對面向他簡報，除了鼓勵，還提醒一些我們可能考慮不周的細節，很令我敬佩感激。

行前決定由對沙國工程熟悉的大陸工程公司董事長殷之浩先生帶團赴沙。殷董是工程界深受敬重的資深大老，與中華工程公司有良好合作關係。我們搭上華航中東航線的首航班機，必須在巴林轉機，搭沙航飛沙國達蘭入境，其間距離極短，才起飛跨國界即降落。

而當年的巴林機場落後，轉機過程猶如戰場。殷董有先見之明，搶先帶高層主管衝前取得登機證。哪知後面一大群人也不排隊，蜂湧而上，航空公司的櫃檯只有一人，站在櫃檯上手抓限量的登機證，憑自由心證發放。底下人人高舉著手往前擠，我也只好拚命上前去搶，上不了機就麻煩了！擠到櫃檯前手揮沙國工電部公文，塞給發證的人，大聲吆喝已約好沙國部長簡報，非得登機不可。也許沙國國大好辦事，他只瞄了一眼公文，就發了張登機證給我。

由達蘭轉飛吉達港，赴工電部安排晉見部長事宜，再飛首都利亞德了解工地現場。由首都坐公務車去工地，直入沙漠愈走愈困惑。只見工地成堆的垃圾，一望無際，炊煙裊裊帳棚散布，顯然有人居住其中；諸多羊群掛著銅鈴，四處遊蕩覓食，真是大開眼界！

忍不住問帶路官員，如此工地如何處理？他很有信心地說，此區早規畫為首都政府辦公區，會將遊民安置好，垃圾也已發包清運，等設計好時，工地當整理完成。我們只好半信半疑地聽著。

後來了解沙國當時石油 財富滿坑滿谷，諸多事務均外包國際公司處理，舉凡衣食住行、各式材料裝備全賴進口。吉達港外等待靠港卸貨船隻，一排就是數十艘甚至上百艘。另如郵政系統、街道命名、門牌編號、垃圾清運處理，一律發國際標外包。

在吉達港即見過清垃圾及掃街的英式管理，由英國公司負責，當地工人執行。街的那頭停著垃圾車，工人兩人一組身穿制服，手執掃把及推車，早上由街這頭一邊掃過去，清運各家垃圾，裝上垃圾車，由司機簽認；下午由那頭換邊再掃回來，垃圾車已在這頭等待裝運。如此來回，就完成一天的工作，次日換街亦復如是，街上真是一塵不染。

後拜會部長，事前被提醒應稱呼部長為Your Excellency（部長大人、閣下）。高層官式寒暄後，由我作草案簡報，一切順利。

最後部長只問一句 「What's the cost（造價多少）？」我就給了個工程單位預估數字，強調這只是個粗估的統包概算。部長簡單回了個「No！」 他說為什麼大家都想替工電部蓋座傳世的 「Monument（紀念建築）」，他的大學同學就是德國建築師，提了個上億美元的草案。「他以為這是石油部嗎？我把他回絕了！我只有四千萬美元的預算 ！就這麼多！我已告訴過貴使館了。」大家一時不知如何回應。部長回身去批公文，儼然簡報結束，場面有些尷尬。

高層尚無反應，我心想難不成白跑一趟。初生之犢不知輕重，斗膽再向部長報告，因資料不足，預估可能有出入，可否提供貴部人事組織表，可以重新估算？如果能在預算範圍內完成，可否仍給我們合約的機會？部長回說曾答應過我國薛大使，盡量交給我國單位辦理。他們現在只有電力部的組織表，工業部尚在研擬中。我就急著請求提供資料，先暫時推估工業部需求，盡量在部長交待的預算內完成。部長指示去跟負責的次長洽談，交待秘書安排跟次長會面。雖然部長辦公室冷氣十足，出來才發現西裝內全濕透了！後來殷董與我見了年輕又酷的次長（見圖），取得重要的電力部人事組織表。