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衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

惟願一切平安

稚竹

爸爸是一九四九年跟隨國民政府撤退赴台的，當時他二十九歲，孤身赴台，他還有父母親在大陸。父親是三十八歲與媽媽結婚的，婚後育有姊姊與我。一九八一年，爸爸中風住院，翌年，因被痰噎住過世。爸爸在世時，我一直為升學而努力，因此未有機會與父親深談，覺得蠻難過和遺憾。

爸爸過世後，母親整理他的遺物時，方知爸爸在大陸有妻兒，有往返書信與照片。當初爸媽結婚時，父親說他沒有結過婚，大概是覺得回鄉無望，所以才這樣說。而爸爸在過世前也從未回過故鄉，只記得他每晚下班後都會喝酒，可能是思念家鄉妻兒，又不能跟媽媽訴說，因此借酒澆愁。但他確曾透過香港與家人聯絡，可能也有寄錢回去。

後來母親一九九○年退休，於一九九三年與三舅帶著爸爸的骨灰回浙江，交給我同父異母的大哥，納於宗廟，讓後人祭祀。我在大陸有兩個哥哥，一個姊姊，還有許多姪兒與姪女，媽媽也帶回許多照片。一九九四年，母親來美幫我坐月子，曾提及此事，但沒有說得很仔細。

直到前兩天我問姊姊有關媽媽到大陸之事，方知姊夫曾為紀念母親，特別製作剪輯影片。我看完後，覺得很難過，因為戰爭，父親與父母、妻兒分離，骨肉離散，未曾在父母之前盡孝。而在大陸的兄姊們年幼時，便見不到爸爸，成長的過程中沒有父親的陪伴，分別四十四年，再會面時，只見到爸爸的骨灰，想必心中也是十分淒苦。

那已是三十年前的事了，當時大哥已五十幾歲，而且聽說不久後便因癌症去世；若二哥與大姊仍活著，大概也近八十歲。現在大概只有姪兒與下一代的人還在，希望他日能相見，惟願太平洋彼岸的親友們一切平安！

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