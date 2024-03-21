疫情 居家三年後，去莫羅灣（Morro Bay）做了一次記憶之旅。莫羅灣位於加州 中部風景秀麗的太平洋海岸，是一處海濱度假勝地。有二十五年，我曾一年兩次去莫羅灣，探望導師湯瑪斯教授。他在加大任教四十五年，七十歲退休 後，遷至兒子的居住地莫羅灣。

在博士班，常得到湯教授一對一授課。他諄諄善誘，因勢利導，量體裁衣為我制定了學習目標，要求我在畢業前發表數篇學術論文。初始並不理解如此「苛刻」的標準，直至畢業後求職一帆風順，方才領悟到恩師鞭策的良苦用心。

求學期間，有緣與恩師結為忘年交，遇到人生困惑或情感波折，總是第一時間去敲他辦公室的門。恩師放下手中的書本，關掉桌上的電腦，熱心專注為我排憂解難，其豁達、睿智、幽默和風趣，令我如沐春風。

畢業後，每逢新年及恩師生日，必去莫羅灣登門拜訪，直至他九十五歲回歸宇宙。這次重返莫羅灣，特意走過恩師舊宅，面街的書房窗簾緊閉，他曾在窗邊博覽群書，筆耕不輟。退休二十五年，又有二十三本學術專著問世，創下一生出版六十多本著作的輝煌，猶如宅前花園裡，恩師親手種下的天竺葵正燦爛繽紛。

恩師退休後，不分寒暑，每日外出散步。沿著恩師的散步路線，來到海邊，海洋深處升起的火山巨石莫羅岩巍然屹立在藍色海灣（見圖，作者提供）。駐足觀望裝滿新鮮漁獲的漁船緩緩入港，停靠到莫羅灣碼頭，腳蹬長筒膠靴的漁民忙碌於船舷。溫暖的陽光灑在肩上，腦海中又浮現出跟恩師並肩眺望漁船駛入港口的畫面。

獨立海邊，感懷萬千，幾年前陪九十多歲的恩師散步，正是在同一地點，他開口問我信不信靈魂，我不知如何作答。他說：「無論你信不信，當你思念逝去的親友，他們的靈魂在那一刻是活著的。」舉目仰望藍天，思緒隨著自由飛翔的海鳥起伏，恩師的靈魂感受到我的思念了吧？

繼續沿著恩師的路線，走向莫羅灣主街。禮品店門大敞，旅遊紀念品琳瑯滿目。清涼海風拂面，貝殼風鈴叮叮咚咚在歡唱，彩旗呼啦呼啦在飛舞，來往遊客歡聲笑語。三年疫情雖留下個別空店鋪，但莫羅灣輕鬆、悠閒、快樂的氛圍一如既往。

由主街拾級而上，又見白牆灰頂的海鮮餐廳。多少次，跟恩師在面向海灣的窗下用餐閒聊，他最愛的是沙丁魚三明治。恩師是該餐廳的常客，與伺應生熱絡說笑。他和另兩位居住在莫羅灣的退休教授，曾定期在此舉辦「沙拉吧研討會」（Salad Bar Seminar），家事國事天下事，事事關心。餐廳門開開關關，客來客往，入座，相聚，起身，告別。我左顧右盼，在空氣中捕捉熟悉的說笑聲，彷佛恩師正隱身左右。

步出餐廳，繼續向前，漫步莫羅灣州立公園，青松聳立，綠草成蔭，停步凝望湛藍的海水。大海是恩師的長眠之地，默默思念，靜靜相望，重溫心靈碰撞的喜悅。嬉笑聲將我拉回到生氣勃勃的莫羅灣，幾名少年肩扛著衝浪板衝向海浪，小松鼠在樹枝間跳躍，岸邊黃色的小野花怒放，這一切曾給恩師帶來過歡悅和微笑。時光無法倒流，生命無法永久，但是萬物生生不息，綿綿不斷，莫羅灣美麗依舊。