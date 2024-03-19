三十多年一晃而過，但在我的記憶深處，那個溫暖的小房間，仍然不時地，朦朦朧朧地浮現在我的眼前。

它坐落在賓州匹茲堡市郊區奧克蘭 的一條名為哈姆雷特（Hamlet）的街上，此街名與莎士比亞的著名悲劇同名。我不知替此街道命名之人是以此來紀念莎士比亞，還是有其他原因，但卻使我在那麼多年後，還清清楚楚記得這個街名，同時也記得在哈姆雷特街三一一三號（見圖）那個小房間裡，度過的那段留學初期苦澀但也溫馨的日子。

一九八六年，我來到美國讀研，那時幾乎身無分文，就先在紐約曼哈頓 打工半年，掙到幾個小錢後，便開始籌畫去匹茲堡大學讀研之事。但是，我人生地不熟，在匹茲堡沒有任何親友，這第一步該如何走呢？當然，以現在人的眼光來看，不妨到匹茲堡先住一兩夜旅館，但是，一夜的旅館費，在那時的我看來，幾乎就是一個天文數字。

此時，有人建議我，可以找匹茲堡大學的中國學生聯誼會求助。一番打聽後，我得到了匹大聯誼會的電話號碼，抱著試試看的想法，打電話過去，出乎意料地得知，我到達匹茲堡車站後，他們可以免費派車來接。至於住宿，到了匹茲堡後再說。

一九八七年一月初，一個寒冷而晴朗的冬日，我搭上長途公交車，從紐約向匹茲堡進發，車上只有我一個華人 。一路上，我心裡不免有點忐忑不安，素不相識，憑一個電話，不知是否真有人來接？今夜的住宿如何安排？就在這惶恐的揣測中，我到達了匹茲堡。到後，我和來接的F先生一下就認出了彼此，因為，車上車下，只有我們兩人是華人。

上了F先生的車，聊了幾句後，他告訴我：「你的住宿已經安排好了，就在我住的房間的樓上。」聽了此消息，我不由興奮起來。他還說：「房租是月租九十元。」「這麼便宜！謝謝！」我變得更興奮了。「不過，」F先生笑著加了一句：「條件不太好。」

匹茲堡大學所在的奧克蘭地區，離長途汽車站並不遠，二十分鐘後汽車就來到了哈姆雷特街三一一三號。從外面看，這是一幢三層的陳舊小樓。下車後，F先生就領我進到了三樓屬於我自己的那一間。

「條件不太好」這句話是確實的，我三樓的那間小房間，據我估計，大約就六到七個平方，一張單人床，加上一個床頭櫃，一張椅子，幾乎就滿了。三樓其實不是那麼小，但善於經營的房東把一間隔成兩間，就使房間變小了。這小房間，除了睡覺以外，幾乎什麼都不能做。但我在這小房間裡，住了八個月，在此期間，我覺得這真是一個溫暖的小房間。

首先，這個「溫暖」，是真正溫度上的溫暖。匹茲堡的冬天是極其寒冷的，但在我們這幢小樓裡，我的房間是最暖和的一間。小樓是有暖氣的，但是，溫度設定是以底樓為準，當底樓設定是華氏七十度，我這個三樓的小房間溫度就會達到八十五到九十度。所以，在最冷的那些日子裡，當我走進小房間時，就會覺得「無比溫暖」，只需穿汗衫短褲即可。

然後，這個「溫暖」，是人與人之間的溫暖。這幢小樓住了五戶人家，一樓一家，二樓和三樓各兩家，共住九人，而只有一個廚房，兩個廁所。照通常標準來說，實在是太擁擠了，但是，住在這裡的中國人合作得很好，總是互相關照。

住在三樓與我一板之隔的W先生，非常注意，如果晚上晚回，一定輕手輕腳，我當然也盡量如此。住在二樓的Q先生，經常給我們帶來美國和中國各種大大小小的新聞。住在一樓的F先生，則給我提供各種各樣學校裡的信息。

我住了一夜後，第二天一早就向我所有同住一房的「房友」們宣布：我沒有錢，要馬上找打工的機會，「房友」們都同意幫忙。只過了一天，F先生的太太就替我找到一份在中餐館洗碗的工作，當時也沒有其他的選擇，只要有打工機會就行，我當即答應，接下這份工作。沒過幾日，學校也開學了，於是我開始了邊上學邊打工的艱難日子。

那時，我在匹茲堡大學並未正式讀研，而是讀英語補習班，但這只意味著對英語要求略低，並不意味著省力。英語班學習是周一至周五九點至下午三點，而我打洗碗工是周一至周六，下午五點至晚上十二點。而從學校或住所到我打工的餐館，我必須搭乘公車，大致要一個小時左右。

這就意味著，從周一到周五，我從早上八點半出去，要到深夜一點左右，才能回家。這對我的承受力，是極大的考驗。就是在周日，我也沒有絲毫空閒，必須把平日沒空完成的英語作業完成。

在這樣異常繁忙的日子裡，我幾乎無法履行對房子的職責，有關房子的雜事諸如打掃、鏟雪等，都由我的「房友」代理。而且，我的深夜回歸，總會產生一點聲音，打攪我的「房友」們，但沒有任何人抱怨過。

還有，在我深夜回家時，經常看到門縫下塞入的來自親人的信件。要知道，在那個年代，信件是我和上海的親人保持聯絡的主要方式。我非常感謝我的「房友」們及時把家信送給了我，在深夜裡讀家信，給我帶來了多少家鄉的溫暖，親人的關愛。

就這樣，兩個月過去了。一個星期日的早上，我呆坐在房前的石階上，覺得體力及精神都極度疲倦，甚至懷疑自己能否堅持下去，因此幾分鐘一動不動。

我的這個姿勢引起了二樓Q先生的注意，他拍了拍我的肩說道：「在想什麼呢？」見我不回答，他說道：「我想你現在心情不好，但是，要相信你自己，要堅持下去，要相信情況會改進的。」我轉眼看去，看到他那鼓勵的、熱情的眼神，我想了一想，站起來對他說：「謝謝。」然後大步向學校走去。我覺得，他的話，打動了我的心弦，給了我新的支撐下去的力量。

在這個小房間裡，我一直待到我妻子的到來。雖然我和「房友」之間，並未有很多的對話，但是每天，當我打完工或在學校複習完功課，一身疲憊地回到家時，一走進小樓，就有一種到家的感覺，精神就輕鬆了許多，心中充滿了安慰。「房友」那簡單的問候和關愛的目光，給我的每日生活增添了勇氣和信心。在這個破舊、簡陋的小房間裡，我感到了純潔的友誼，感到了人間的溫暖。