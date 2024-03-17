解放後，經過好多次政治運動，什麼打倒地、富、反、壞、右，揪出牛、鬼、蛇、神、臭老九，踏爛封、資、修。尤其是驚濤駭浪的文化大革命開始，家家戶戶都面臨被抄家的危險，我只能委託我妹妹趁她插隊落戶時，把朝珠帶到農村一位遠房親戚家避難。

妹妹插隊落戶長達五年之久，才調回上海，朝珠回到我的懷抱，重見天日。它和我們一樣，經受過不少劫難，一次又一次堅挺過來。當我每次看到它，總會自言自語地說：朝珠呀，好樣的，真棒！不管遇到什麼艱難困苦，你總是和我站在一起，我們還要繼續往前進。

有一次，我帶著它到上海廣東路骨董商店去鑑定、評估。骨董店一位約五十開外的師傅，拿了放大鏡，左看右瞧，擺弄了半休，思索了很久，慢慢地吐出幾個字：「假的，是唱戲用的裝飾。」我心中比誰都清楚，二話沒說，包好了朝珠趕緊回家。我喃喃地對朝珠講：那位師傅不懂行，貶低你啦，別理他，你永遠是我的寶貝！

這掛朝珠輾轉東西南北，經受各種考驗，二十多年前又隨同我來到了美國……。直到鑑寶專家走到我的面前，我才從沉思中清醒過來。

為我們鑑別朝珠的是一位很有經驗、才知博學的專家，他拿起朝珠，戴上眼鏡，仔細檢查察看，想了想，很敏銳地說：這掛朝珠是十八世紀末、十九世紀初，光緒年間官員們上朝時戴在脖頸上，披掛在前胸的朝珠。

他繼續講解道：官員們上朝時，均需穿朝服，掛朝珠，頂戴花翎，腳蹬朝靴，手拿朝牌。官員覲見皇帝時必須伏地跪拜，只要朝珠碰到地面，即可代替額頭觸地，朝珠的直徑越大，朝串就越長，佩掛者俯首叩頭的幅度就可以減小。這也許是皇上對不同官職的不同恩賜吧。

接著他又說：這掛朝珠由琥珀、蜜蠟和玉，三種材質組成的。朝珠通常由「身子、佛頭、背雲、紀念、大墜、墜角」六部分組成，每掛朝珠數目都嚴格定為一百零八顆，每隔二十七顆珠子加入一個「佛頭」，將一百零八顆朝珠分成四分，也稱為「分珠」，據說是寓意四季。朝珠的下端連綴一塔形玉質的「佛頭塔」，最下面是一個橢圓狀的大玉墜。

他又讚道：每顆珠子光亮、溫潤，是件不錯的骨董。它保存完好、沒有缺損和斷裂，兩百多年了，還能如此展現它的原模原樣，確實不容易，是個好東西。當場還給它定了個很好的令我滿意的價位。這位鑑寶專家還特意溫馨提示我們，如果暫時不考慮出售，囑咐一定好生保管，它的升值空間還很大呢！

回家的路上，我心情愉悅，情緒高漲，輕聲細語喃喃地對著朝珠又說，今天我們要感謝鑑寶專家，他還了你一個公道，恢復了你的榮譽。真沒想到你滿身蘊藏著中華悠久的文化和淵博的歷史知識，你要揚眉吐氣、理直氣壯。我凝視它，突然感到這掛朝珠發出了一股堅挺高昂、浩然之氣，它威風凜凜的氣魄，讓我更增添了對它的敬意。朝珠呀，你不虧為是我的一件骨董！