我的祖父愛吃茶，我小時候學齡前，總愛隨同早起的祖父去茶館。那家能稱為茶館的，是算不得一本正經的茶館，原本只是弄堂口用灶堂柴片熱能供應熱水的老虎灶，但在為周邊居民提供熱水服務的同時，又兼容接納了紛至沓來的吃茶客，這老虎灶漸變成為了正兒八經的茶館店。

這家茶館，一開間門面。店堂一側貼近木牆板壁，放了張木頭素面的長條茶桌，是雙拼兩張一線縱接，中留一縫容人側身通行。這長桌兩邊放置六、七條長凳，兩兩相對，這可讓茶客相近談天說地，少了距離。只是店裡缺了小二，泡茶續杯，都由老闆兼而擔之；茶客勤鞭撻，老闆是陀螺。

在上海，泛而涉之江南小鎮，這種盤踞街市深巷的老虎灶式茶館店，行人路過大都可見，敝開面街的鍋灶側牆壁上的擱板上，總會置有一溜褚紅色的紫砂茶壺，還伴有許多倒疊碼放齊整的白瓷壓手杯，恭待茶客執用。

這種老虎灶式的茶館，後來漸趨式微，現今已絕跡，成為了一種溫暖的回憶。

還能憶起，是有那些個清晨，夜空尚未褪清黝黑，仰看大馬路的上空，還有些隨圓月彎月攜出的爍星，還未為日頭驅散。出門時，還時常能見弄堂裡總會有幾個煤球爐，已早早生火濃煙裊裊，隨夾弄穿堂風捲起而騰飛漫舞。偶爾還能碰上幾個上早班出門的鄰居，會對阿爺問早致禮而錯肩匆匆。

每當跨檻邁入那闃然靜寂的老虎灶，那位和阿爺熟稔交好的老闆就會笑臉招呼相迎。隨著老闆沖茶瀝沫一壺兩杯上桌，茶香氤氳中，他倆的聊天模式就此開啟。

說實在，在那茶館，隨著茶客的先來後到，那茶氣煙氣的漸變濃郁，那氤氳之息的瀰散滿布，讓小時的我感覺蠻不適意。這茶館的喧鬧氛圍，是真讓我神情不屬。

我常側坐默看那店外靜寂冷清的大馬路，看那不多的腳踏車和黃魚車，零零落落來往路過，直到二十二路電車似是頭班門前站上來潛停。那時路燈昏黃已收落，晨曦已初現。

我是一門心思，潛心貫注的只是隔壁的大餅店，那第一爐的大餅烘好出爐，油條汆黃香逸，抑或再隔壁的無錫阿福麵館的大肉包水晶包蒸好出籠。最迫不及待的是等我阿爺早茶歇擱，帶我去吃一碗悶肉爆鱔雙交麵……，這就是我亦步亦趨常隨阿爺到茶館的厚重期望。

後來，我再長大點了，就慢慢地明白，我阿爺帶我到茶館，伊何為吃茶總是先行起身揖別茶友，中道而止從不盡興。我的阿爺，伊總是壯士解腕般地惜離茶館，攜我高興而去。我的阿爺，伊總會攜我到麵館，總是陪坐一側笑容可掬看我吃好一碗麵。我的阿爺，伊總不肯陪我一道吃碗麵，總是有點理由回去開水淘淘吃泡飯……。

小辰光，我常隨同阿爺吃早茶，是心繫情牽一碗麵。小辰光，阿爺孵茶館吃早茶從難茶闌興盡，伊是老牛舐犢慈恩深。