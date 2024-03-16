我的童年時光，是在七○年代農村度過的。那時候，家裡人口多，物資匱乏，生活艱辛。在這種情況下，每逢春天，我總是會到野外去拔筍。

那時候的春天，山裡的一切都顯得格外清新。微風拂過，輕撫著我的臉龐，春日的陽光斜灑，帶來了春天的味道。我獨自一人，沿著彎彎曲曲的山路前行。路旁的樹木，早已抽出了嫩芽，散發出春天的氣息。遠處的山巒，在陽光的照耀下顯得格外輪廓分明，宛如一件件藝術品。

隨著腳步的愈發深入，眼前也變得模糊起來。我深深吸了一口氣，感受著山裡獨有的清新空氣。突然，一陣清香飄來，尋找清香的源頭，原來是一片綠意盎然的竹林。放眼望去，鬱鬱蔥蔥的竹子，高低不一，錯落有致。青蔥的竹子隨風搖曳，彷彿在訴說著歲月的滄桑。

竹林裡，新筍破土而出，生機勃勃。我踏著軟綿綿的泥土，手持小鐵鍬，準備拔筍。這時，突然傳來了一陣歡笑聲，原來是山裡的孩子們，也像我一樣來拔筍的。只見他們手中拿著一把小鋤頭，在竹林裡穿梭著，時不時還會拔起一根竹筍。看到我到來，他們也熱情地打著招呼，一邊還向我展示著自己手中的竹筍，場面十分熱鬧。

我也加入了他們的隊伍，開始尋找竹筍。竹林裡的路並不好走，地上的青苔和碎石讓我不斷摔倒，但是我並沒有放棄，繼續跟著他們向前走。不久後，我終於發現了一根竹筍，我輕輕地蹲下身子，用手拂去竹筍周圍的葉子和泥土；我輕輕地把竹筍捏住， 用力拔了出來，興奮地叫起來，好大的竹筍啊。這根竹筍又鮮又嫩，還沾著泥土的清香，我感受到了勞動帶來的快樂。

挖筍要講究方法，細長的筍可以直接拔，也可以表面淺挖；而粗壯的嫩筍長在肥沃的土壤裡，它的根部有很長一段還在土裡，它需要扒開土深挖，但也不能太深，否則挖著竹根子。

在後面的時間裡，我往返於竹林和山路之間，不斷地尋找著新的竹筍，目光鎖定在一株株破土而出的鮮嫩竹筍上。我俯下身子，雙手緊握筍身，感受到那滑嫩的肌膚下蘊含的蓬勃生命。深吸一口氣，我身體後仰，開始發力。竹筍似乎感受到了這股力量，它微微顫動，彷彿在與我進行一場力量的較量。

我加大了力度，腳下的泥土開始鬆動，伴隨著吱吱的聲響，竹筍開始緩緩地從泥土中掙脫。這個過程既艱難又令人興奮，就像是在與大地爭奪寶藏。我的心跳加速，汗水順著額頭滑落，滴在泥土上，與這片竹林共同見證著這場較量。

終於，在一聲輕微的脆響中，竹筍徹底掙脫了泥土的束縛，被我穩穩地拔起。我望著手中的戰利品，心中充滿了滿足和喜悅。這一刻，我彷彿聽到了竹林的歡歌，感受到了大自然的饋贈。漸漸地，我們的籃子被填滿了，夕陽也漸漸西斜。在回家的路上，我們都興高采烈地談論著今天的收穫。

回到了家裡，母親微笑著接過筍，開始忙碌起來，把竹筍剝皮、切片。不一會兒，餐桌上便擺滿了各種用筍製作的美食：清炒筍片、筍干燉肉、筍湯……，香氣四溢，令人垂涎三尺。一家人圍坐在餐桌前，分享著美食和快樂，那頓飯，我們吃得格外香甜。筍的鮮美與家的溫馨交織在一起，讓人回味無窮。

在那個物資匱乏的年代，拔筍成為了我們家庭生活中的重要組成部分。它不僅讓我感受到了大自然的魅力，也讓我懂得了勞動的艱辛和收穫的喜悅。

時光荏苒，歲月如梭。如今的我已遠離家鄉，但在心底，那片竹林、那片春筍依然鮮活如初，它們見證了一個時代的變遷，也見證了家的溫暖與牽掛。即使現在生活條件已經大大改善，但是這段充滿歡樂和回憶的拔筍經歷，卻讓我永遠難以忘懷。