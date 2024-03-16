二○二二年十二月某日的一個上午，女婿遞給我一張廣告卡片，這張彩色卡片紙質光亮細膩，廣告印刷也相當精緻，同時還配有各種藏寶的圖畫。女婿告訴我，這個月底聖地牙哥 有兩場鑑寶活動，一時我沒有反應過來，問：「鑑寶活動與我有什麼關係？」女婿笑著說：「您怎麼忘記了，以前您老跟我們說自己有骨董，什麼骨董呀？可以拿到鑑寶場上讓專家看看嗎？」我已是一位八十多歲的老人，什麼事情都不上心了，經女婿提醒，我真有件骨董呢！

我打開了封存已久的一個大皮箱，從角落裡找到一個泛舊大紅紙頭包好的一個小包，我把絲帶解除，又將大紅紙展開，裡面呈現出一層一層軟軟薄薄的綢緞緊㧽著一樣東西，這就是我的骨董。我小心翼翼地把這個骨董原樣包好，放進了書包，和女婿還有外孫，祖孫三代一同趕往Hyatt Regency La Jolla酒店。

酒店一間大廳裡擁滿了老少人群，有人手拿畫卷，有人提著精緻的小皮箱，有人腋下夾著小包裹……，每位來者都是來展示自己收藏的寶貝，有字畫、瓷器、骨董，還有古色古香的頭飾、手飾、耳環、胸花、別針，五花八門。一個個持寶者都面帶笑容，井然有序、依次排隊地等待著鑑寶專家一一評估、鑑定。

我小心翼翼將大紅紙和綢緞慢慢解開，輕拿輕放地把我的藏品「一掛朝珠」展現在鑑寶台上，祖孫三人耐心地等待專家鑑別真偽。在等候專家來臨之前的那段時間，我一雙眼睛緊緊盯著這掛朝珠，思潮湧起：

我的祖父是慈禧皇太后執政時的一名大官員，我雖然沒有見過他，但是，小時候聽到老人們常常喜歡嘮叨他過去的輝煌歷史。祖父出身於貧寒之家，自幼酷愛讀書，但家中無錢培養，他只能站在祠堂學校的窗外偷聽老師講課，晚上在小油燈下刻苦學習。後來，他果真一步步地從秀才、舉人，中了進士，最終得以殿試，慈禧皇太后欽賜狀元吉第。為什麼慈禧皇太后會把這個無上榮耀賜給我的祖父呢？按照現代的說法，殿試原是一場選拔賽，狀元吉第是需要皇太后親自賜予的。祖父那次考核時，進士們每人拿到一張空白的宣紙，要求他們自己命題、吟詩、作詞均可。祖父思考片刻，然後在那張宣紙上揮手寫下了剛健有力、端正渾圓的「福、祿、壽、禧」四個大字。

一張張試卷由監考官呈送皇太后御覽時，祖父的四個大字立刻跳躍到這位老佛爺的眼中，她那刻板的面容也隨即變成了一朵燦爛的鮮花，笑了，連聲稱道：「我喜歡，我喜歡！」原來，再過幾天就是老佛爺的華誕吉日，被我祖父無意中撞上了。祖父的狀元吉第就是這樣得到的。

祖父在老佛爺手下伺候了好多年，後來做的官也不算小了。在他五十壽辰時，慈禧皇太后御筆書寫「壽」字欽賜給祖父，同時還讓自己的一位遠房親戚--年輕漂亮、端莊大方、溫潤如玉的姑娘隨同祖父回家，關照姑娘好生照顧祖父。這位姑娘成了祖父的第二房太太，後來就是我的祖母。

這位二房太太在宮中生活了好多年，見多識廣，知書達禮，待人和善，深得家庭眾人、上下老少的尊敬和愛戴。她為祖父育得三兒一女，長子也就是我父親。

祖父在年邁之際，把朝服給了二太太，上朝時用過的朝珠賞給了二太太的長子（我的父親），官帽上的三個不同顏色「白、藍、紅」頂子賞給了二兒子，朝牌送給三兒子。祖父深信三個孩子會替他保管這些珍貴的物品。

有讀者一定會問：祖父怎麼不把東西分發給大太太的孩子們呢？我祖父的原配太太，雖然長得不算漂亮，但也挺賢慧，脾氣溫良恭儉讓，與世無爭。

大太太有一兒一女，兒子高大魁梧、英俊帥氣，尤其二隻大眼睛炯炯有神，他是家族中的大兒子，理應受到全家的寵愛。是的，祖父一心想培養他出人頭地，把他定為接班人。他二十歲那年，祖父花去了家中的積蓄，讓他去日本 留學。八年之後留學歸來一無所成，在日本期間不上心讀書，只有吃喝玩樂，據說在日本和女妓們生下不少孩子。鄰里們都在背後點點戳戳，說他是個繡花枕頭一包草。

祖父知道後，非常生氣，每天悶悶不樂，更沒有心思去培養其他的孩子了。後來，他把二太太的大兒子送到瓷器店裡當學徒，說是要讓孩子吃吃苦，才懂得珍惜；另外兩個兒子去參軍了。

我兒時乖巧懂事，深得祖母的寵愛，父親也知道我很管事，會把這掛朝珠妥善保存，因此朝珠從小就伴隨著我長大。我知道朝珠的來歷，格外愛惜它，心想我肩上的責任不小，從今往後，要牢牢地守護著它！