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外公外婆

木愉

這張照片大約拍攝於上世紀七○年代中期，照片上是我的外公外婆（見圖）。外公姓聶，名華彬。外婆是舊式婦女，裹小腳，還是文盲，但也是有大名的，她姓胡，名玉珍，一個舊時代常見的名字。

外婆雖是文盲，但從前是老闆娘，經營著茶館和旅館。外公除了行醫，還是袍哥的龍頭大爺，又是國民黨區分部委員，當年在地方上也算是場面上的人物。外婆外公在小城西邊有好些房產，後來都因為江山更迭充公了。

外公和么舅都是中醫，但如果鄰里哪家孩子摔了一跤，嚎啕大哭的時候，外公和么舅醫術再高，也是無計可施的。這時，還得外婆出馬把那孩子掐一掐。外婆一隻手把著那孩子的頭，用另一隻手的大拇指掐一掐人家的額頭，念念有詞：「三魂七魄來家家囉。」之後，那孩子果然就安靜了。

民國初期，外公跟著曾外祖父，從江西一路跋山涉水、賣藥行醫，最後在貴州的崇山峻嶺間安頓下來。外公本來可以一直懸壺濟世的，但這個崇高人生使命在文革時戛然而止。所幸，後人把行醫這個家族傳統發揚光大起來，么舅後來成為了一方名醫，我大弟也緊隨其後，名聲遠播，我大兒子在美國也成為了一名醫生。外公地下有知，當是欣慰的。

留下這張照片幾年後，外公外婆都以高壽八十一歲相繼離開人世。

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