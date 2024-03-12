命途多舛的父親(上)

辛亥革命前後出生的中國人，命途多舛，我父親也是其中一個。我父親名叫張樂喜，據說給我父親起名的人是我父親上一代人，他出生於鴉片戰爭以後。他說：「從他記事起，看到的、聽到的都是世界列強對中國侵略和掠奪，老百姓生活在水深火熱之中。」 他給我父親起「樂喜」 名字，期望我父親這一代人有喜有樂，過得比他們那一代人好。

我父親生於辛亥革命爆發前的一九○○年，那時全國各地就像一鍋開水，都在冒泡，不是孫中山同盟會組織的革命暴動，就是民間的大刀會、紅纓槍會或教會秘密組織推翻滿清、反對帝國主義入侵的革命起義，此起彼伏。滿清統治本已千瘡百孔，在各地起義烽火打擊下，更搖搖欲墜。

一九○九年慈禧光緒同赴黃泉，其後三年不到清朝走入歷史。辛亥革命成功了，但勝利果實卻被清朝遺臣袁世凱竊取，其後中國進入軍閥混戰和盜匪四起的混亂局面。我父親在槍炮聲中、局勢混亂中東躲西藏，熬過童年和少年。

我父親成年之後，就被捲入軍閥混戰中，先是給吳佩孚軍隊送糧草，後被抓去當兵。吳佩孚在軍閥混戰中起伏跌宕，被打垮的軍隊四處潰逃，有的被整編，有的就逃回家鄉。據我父親說他所在的部隊和奉系部隊作戰，一直打到山海關，其後莫名其妙地反被奉系部隊追殺，他所在的部隊被打散，他受了一點輕傷逃命回到了老家。那年他二十三歲，脫離武行，一直在家種地。

一九三○年蔣馮閻大戰烽火又起，主戰場就在距我家不到二十里地的黃河橋頭，槍炮聲馬嘶聲清晰可聞。三十歲的父親和村裡的壯勞力都被徵去送糧草彈藥、抬傷員，在槍林彈雨中穿梭。在前線搶救傷員時，我父親右腿中彈，渾身是血，不能動彈，經同去村民包紮救助回到了家。

一九四一年，日本 侵略軍過黃河占領古戰場霸王城，我國軍扼守古戰場漢王城阻止日軍，對峙三年。漢霸二王城離我村只有六里地，天天槍炮聲隆隆，天天都有房屋起火 ，人畜傷亡。我父親領著孩子們挖防空洞 ，一有情況我們就進防空洞，就這樣我們躲避三年，保住了命。

一九四四年初，日軍進了村，燒光了我們的房子，我母親領孩子逃山裡躲起來，我父親等幾個村民被日本鬼子抓住，綁在鈀上拷打、灌辣椒水，逼問「 國軍去向和後勤物資儲存地點」，村民哪裡知道。鬼子在村裡搶了一些糧食和牲口，就強迫我父親等村民用獨輪車推著、牲口拉著過黃河往北走，往哪裡去不知道。

據我父親回憶，走了兩三天到了一個城市，把東西、牲口卸下來送到倉庫，接著又強迫他們把鬼子從各地搶來的物資，按鬼子指定的地方一一碼好。整整幹了一個星期，還看不出鬼子放他們走，他們就商量著如何逃走。

先派一個人在周圍勘察逃走路線，和鬼子追擊時躲避的地方。準備妥當，他們約定無月光夜間十二點從後院翻牆逃走。為不使鬼子起疑心，他們幹活很賣力氣，有說有笑。逃走的前幾天，在後院牆上陸續挖了幾個不太明顯的坷台，蹬著便於翻牆。就這樣，十天之後他們順利逃出虎口，一路在老鄉幫助下回到了家。

這十天不見我父親蹤影，我母親天天以淚洗面，完全絕望了。母親把孩子叫在一起流著淚說：「你伯十之八九被日本鬼子殺害了，不管日子多困難，還得過呀……。」 當看到我父親突然回來了，全家抱著父親痛哭，高興地泣不成聲。（上）