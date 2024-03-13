命途多舛的父親(下)

我的父親命途多舛一個接一個。我家住在邙山，黃河就沿邙山根滔滔東去。幾千年來，黃河是人類無法馴服的大河，不僅是一條懸河，而且還是一條主河道滾動的大河。黃河在河南 段氾濫一直難於治理，河床南北滾動同樣無法控制。當它滾到北邊時，河的南邊閃出大片灘地，滾到南邊時，河的北邊閃出大片灘地，灘地肥沃，農民可增收很多糧食。

一九四五年夏季，我父親等大批農民在灘地播種大豆，黃河突然從北邊滾到南邊，大家傻眼了，望著洶湧翻滾的黃河，不知所措。很多人想試試淌過去，還沒到河中心就被沖倒。天慢慢黑了，大家焦急萬分，就在此時對面駛過來一個小木船，人一窩蜂往小船上跳，我父親衝了幾次也沒衝上去，掉在水裡。小船緩緩向對岸駛去，沒擠上船的人只能望船興歎，等下一趟小船來。

小船上人太多，難於駕馭，小船將要駛到河中心時，被浪傾覆，只有水性特別好的人得救，大部分人被洪水 捲走，對岸等待親人歸來的哭叫聲，讓人心碎。我父親被人擠掉而倖存，他一想起這一幕就驚得發抖。

大約是一九四八年，還是黃河差一點奪去我父親和我的性命。那年冬天三九時節，我父親領我走過封凍的黃河，到對面灘塗去割草，可是下午斜陽我們返回時，封凍的黃河卻解封了，大塊浮冰向下漂移。父親說：「把割的草扔掉。用繩子一頭拴著我，另一頭拴著你，我走在前面，你走在後面，我用扁擔撥開冰塊，你用扁擔拄河底跟著我走，水深千萬不能倒下。天黑前我們要過河，一定不要害怕。」

一切準備停當，父親先下河，我跟著下。水冷得刺骨，冰塊比大床還大，極不規則且鋒利。愈走水愈深，到河中心水深到了我的腋窩，根本就站不住，處於半漂浮狀態，要是沒扁擔拄地和腰裡拴的繩子，早就倒下了。父親比我高些，站穩也很困難，還得撥開大塊的冰，不時還得瞅著我，我一有危險，就回頭扶我一下。我們從冰縫裡穿梭，有好幾次差一點被大冰塊切斷我們的上體，天完全黑下來，我們才戰戰兢兢過了冰河 。

過了河，我們抖了抖全身冰碴子，往家一步步走去。我母親早就領著孩子在村頭等我們回來，等啊等啊，不見人影。六、七里路程，我們一搖三晃走了約莫兩個小時才到了家，兩人發燒做惡夢三天沒起床。時年我父親四十八歲，我十五歲。

命途多舛的父親，魔鬼老在他身邊轉悠。一九五一年，大陸開展所謂鎮壓反革命和會道門運動。我父親信「清觀道」，是一般信徒，從沒參加任何組織，只是一種信仰，他們硬說「清觀道」和「一貫道」一樣反動，把我父親關起來。查來查去，沒發現任何劣跡，關半個月放了，但以後一有運動，總是被警告「老實點」。我參加工作後，每次運動，就因為父親參加過「清觀道」，我也受牽連，不讓接觸有關資料和參加一些會議。

一九四二年的天災和一九五八年的人禍，我父親是「閻王爺」照顧沒有進「閻王殿」。這兩個大災，中國大江南北餓殍遍野，我父親儘管浮腫得像氣泡，鞋襪都穿不上，還是挺過來了。在「跑步進入共產主義」、「大躍進、反右傾、搞四清和文革」中，父親又被扣上「懷疑、不積極和割資本主義尾巴」為由，屢受「談話、交代問題、批判」等折磨。

八十七歲的老父親又遇到要命的一劫。他勞動一生，手腳麻利，爬山也是一把好手。畢竟老了，可他不服老，還常上山砍柴割草，一次從二十多米高的山上掉下，栽倒地上時，頭破血流，右胳膊上部戳入體內。送醫院搶救多時，痛得父親昏迷幾次，雖保住了命，但這致命一擊，使老人本來硬朗的身體變得極為虛弱，苦撐了一年多便駕鶴西去。

在父親命途中，「樂喜」的名字沒給他帶來安寧、幸福，而是時代注定了他老人家的萬劫和苦難。