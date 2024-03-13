盡責的中華駐美使節蒲安臣

晚清以來，中國被列強逼迫跟西方打交道，但是由於歷史上的閉關鎖國，清政府非常缺乏外交人才。這樣，在中國外交史上就出現了一些奇怪的事件，其中最獨特的一件，是當年中國首任駐美公使居然雇用的是美國人，而且這位美國人，是剛剛卸任的美國駐華公使蒲安臣（Anson Burlingame）。

蒲安臣剛在美國駐華公使的位置上退下，就轉身被清朝政府委任為清朝重臣，代表中華清國去駐守美國並為中國人爭權益。有趣的是，蒲安臣不只是無辱使命地適任，而且在美國替清政府宣傳並贏得了尊嚴和有利的條約。此外，他還代表中國去跟歐洲列強諸國等爭權益，取得了不俗的成績，稱得上是一個盡心盡責的中華利益的維護者。

蒲安臣一八二○年出生於紐約州，童年舉家遷往美國中部，他在密西根大學分部讀大學，後畢業於哈佛法學院。其後他在波士頓任律師，並積極投入政治，成為麻薩諸塞州參議員。蒲安臣是一個堅定的廢奴主義者，他是共和黨在一八五四年的創始人之一。翌年，他進入美國國會，擔任了六年國會眾議員 ，期間他積極協助林肯總統競選，林肯入主白宮 後，任命蒲安臣為美利堅駐華公使。

蒲安臣到達中國，正是中國外交最淒風苦雨的時刻。那時第二次鴉片戰爭剛結束，西方列強虎視眈眈試圖瓜分中國。蒲安臣卻沒有加入他們，他強調要對華實行「公正的」外交政策，並取代「武力外交」，聲言「永不威脅中華帝國的領土完整」。在中國的五年多時間裡，蒲安臣更加了解了中國，並對它產生了同情和熱愛，他還協助中國對付過蠻橫的英國外交及海關官員。

蒲安臣對中國問題的表態左右了當時形勢，也扭轉了歐美一邊倒欺侮中國的局面。一八六七年底，他完成了美國駐華公使職務準備返美。可在此時中國遇到了一個難題：它需要一個外交大使，代表清政府去歐美談判，並處理一些緊急外交事務，但是當年的中國根本就沒有諳熟外交、國際法和西方禮節的人才。

萬般無奈，當時掌管外交事務的恭親王奕訴突發奇想，他上奏懇求批准友好國際人士美國人蒲安臣擔任辦理中外交涉事務大臣暨中國首任全權使節。這個想法夠奇葩的！但幸運的是他的上奏竟被批准了。

於是，次年二月，剛卸任的美國駐華公使蒲安臣，卻又代表中國奔赴西方，此行第一站就是他的祖國美國。為了代表中國進行出訪，蒲安臣還鄭重地為清政府設計了國旗，這就是中國的第一面國旗「黃龍旗」。他們一行抵達美國後引起了轟動，蒲安臣被美國人讚為「最年輕的一個政府的兒子和最古老的一個政府的代表」。他利用自己在美國國會和政府的影響力，不辱使命到處講演介紹中國情況，並為中國爭取利益，拜訪國務卿，會見美國總統。

蒲安臣在演說中強調美國應該跟中國合作的願景，並堅持中華帝國跟美利堅的平等關係，最後，他替中國人合法移民美國爭取了權益，並簽訂了「蒲安臣條約」。這個條約強調了給中國僑民最惠國待遇等權利，被稱為是鴉片戰爭以後，中國跟西方列強簽訂的第一個平等條約。

此後，蒲安臣又繼續代表中國訪問歐洲，受到了英國維多利亞女王等接見，大致完成了既定使命和目標。接著，蒲安臣又在丹麥、瑞典 、荷蘭和普魯士履行職責，進展順利。難能可貴的是，他在普魯士跟有名的鐵血宰相俾斯麥順利完成談判，替中國爭得了權益。

蒲安臣此行也受到了挫折。在法國，拿破侖三世接見了他，但是由於反對勢力強大，他待了半年多卻無果而走。最後他抵達俄國並受到沙皇接見，雖然沙皇跟美國友好，但沙俄正在亞洲爭霸，在跟蒲安臣會談中力避中俄領土糾紛卻扭纏不斷，這種情形讓蒲安臣十分焦灼鬱悶。其後不久，他在嚴寒中感染肺炎遂成不治。一八七○年二月二十三日，他逝世於聖彼得堡的中華特使任上，時年僅五十歲。

在那風雨如晦、雞鳴不已的黯淡歲月，蒲安臣作為一個有正義感的美國和中華外交官，持有人道主義和國際主義理想，替倍受凌辱古老文明中國的權益奔走世界竭力斡旋，折衝樽俎且不辱使命。他稱得上鞠躬盡瘁，死而後已；是中國人應記住的一位富有道義感的國際友人和諤諤之士。