黃昏時分，小區忽然傳來敲竹筒的聲響，「駁駁駁，駁駁駁」，聲聲入耳。

起初我還以為是賣糖粥的擔子光顧呢！「駁駁駁，賣糖粥」，童年時代，那熟悉的敲擊聲和叫賣聲，是常常聽到的，那香甜的桂花糖粥的滋味，似乎至今還留在口中。可是緊接著傳來的並非「賣糖粥」，而是「年關臨近，火燭小心」的呼喊，一陣高過一陣。

啊，真是新鮮事兒，都什麼時代了，還用原始的敲竹筒「喊火燭」。

回憶將我帶到八十多年前。我的童年，是在江畔某小鎮度過的。上世紀四○年代，鎮上界河北岸，有一座歷史悠久的關帝廟，還記得，大門上用赭紅色油漆刷著一付楹聯：「單刀敵萬人／一燭光千古」，是稱頌揮舞青龍偃月刀的「關老爺」，威武勇猛，所向無敵。

廟祝是位孤老，他以此廟堂為安身立命之地，一年到頭，全靠香客施捨，以及大殿上留下的貢品苦苦度日。每年到了寒冬臘月、年終歲尾，老漢總是不請自薦地擔當小鎮「喊火燭」差事。

那是抗日戰爭年代，盤踞在城鎮據點的日本 鬼子和汪偽軍，經常四出清鄉掃蕩，實施殺光、燒光、搶光的「三光」政策，弄得人心惶惶，民不聊生。在那兵荒馬亂的年代，地方上盜賊四起，為非作歹，夜間更令人膽戰心驚。年終歲尾，這位孤老每晚沿街敲竹筒「喊火燭」，給鎮上幾百戶人家敲敲警鐘鍾提個醒，未嘗不是一件好事情，得到地方上民眾的贊許。

「年關臨近，火燭小心，水缸挑挑滿，烘缸挪挪遠。居家過日子，安全最重要，前門關關緊，後門閂閂牢。屋上瓦片響，不要以為貓兒老鼠，要起床瞧瞧……。」老人那宏亮而略帶沙啞的嗓音，伴隨「篤篤篤」竹筒敲擊聲，由遠而近，真是聲聲入耳，句句驚心！

我們這些剛剛吃飽晚飯的毛孩子，聽到老人的叫喊聲，猶如來了「動員令」，紛紛走出家門，跟在他後面湊熱鬧，從東街走到西街，從南街走到北街，一路上不斷有孩子加入這個稀稀拉拉的隊伍，像滾雪球似地越跟越多，浩浩蕩蕩，好鬧猛啊！老人叫喊一句，孩子們跟一句，嘻嘻哈哈，吱吱喳。孩子們稱呼他「喊火燭爺爺」。

到了來年正月初五那天早晨，店家開門營業，喊火燭老人挨家挨戶登門拜訪，報以「恭喜發財」、「諸事順遂」、「生意興隆」、「財福進門」等諸多祝福，那吉祥如意的話語暖人心，商店老闆、各戶主人則笑臉相迎，總要施捨一些：或給兩三毛錢，或給一兩升米，或給一大把糕團、饅頭什麼的。老爺爺從來不嫌少爭多，一概笑納，對他來說，不無少補，也是應得的一份報酬，受之無愧也。

風雲變幻，物換星移，一晃八十多年過去了，歲月匆匆，往事悠悠。如今信息氾濫時代，廣播、電視、互聯網、微博微信 什麼的，大眾傳媒體現代化、便捷化，防火防盜廣為宣教，一呼百應，效力宏大，再也不用藉「喊火燭」這個「老掉牙」的方式，提醒街坊防火防盜了。然而，年已九旬的我，每到年終歲尾的黃昏，昔日喊火燭老人那高吭悠揚的嗓音，似乎還在耳邊繚繞，餘音不絕，耐人回味。