春節時期，相對於大雪紛飛，不見一點綠色更難覓一朵鮮花的北方，南國此時正鮮花盛開，春意盎然。以廣州為代表的南方人珍視這大自然給予他們的恩賜，這段時間他們的生活似乎只有一個目的，那就是全城上下為花奔忙：市內各區正騰出一條最旺的馬路，組織人們忙於搭棚擺花，張燈結綵；從城郊各地急匆匆趕進城的花農，掛著笑臉運花擺花，迎接即將舉辦的鮮花集市。

而從年二十八至年三十的幾個日夜，沒有例外，幾乎是全民出動湧向花市「行花街」（見圖）。滿滿的喜慶人潮，街道頃刻變成滿潮的河流，豐沛緩緩而有序流動。此時此刻，作為廣州的一員，我有點為自己的城市有這麼一個「花市」節慶感到驕傲，因為它美麗、芬芳，陶冶人的審美情趣。我相信，廣州花市哪怕是與全球的不同國家民族的節慶儀式比較，也是很有特色值得一記的。

關於廣州花市，廣東名作家秦牧曾於一九六一年寫下一篇著名的散文「花城」，該文將廣州迎春花市當年的情景、特色、廣府的傳統風俗、人情描述得多姿多彩，融知識性與趣味性於一體，成為他的代表作之一。記得，作者記載的那年花市盛況，懵懵懂懂不足十歲的我，也曾隨家人在花街不斷踮起腳尖試圖看花，轉眼，一個甲子了。六十年，世間有多少風雨，人事有多少變遷。今天回顧這幾十年花市，突然發現，花市的舉辦或停辦，花市的規模大小，從一個側面反映了時代興衰和人們精神狀態。

就拿近日從美國回到廣州，重讀秦牧舊文「花城」，發現他在文中將鮮花多、人們熱鬧，歸於大躍進人民公社刺激了生產力，煥發了人們的精神面貌，現在看來有點經不起推敲。以我個人經歷及史實記載，當時推行的激進政策並不科學，它導致後三年國家進入困難時期，經濟民生艱難困頓，農村甚至出現餓殍的情形。當然，要求一個作家不受歷史的侷限，很難。好在有時間，一個無聲的公正評判師，無論是誰，你必須接受歷史的評判。

一九六六年，全社會開始的文化大革命，社會階級鬥爭如火如荼，人們忙於互相鬥爭，花鳥魚蟲被列入資產階級生活範疇，花，非但不能玩賞還必須批判。在你死我活的階級鬥爭環境下，次年即一九六七年，廣州花市即停辦。

而二○○八年春節期間，中國出現了大雪災，廣州四十萬回鄉過年的民工滯留廣州火車站，而鐵路因暴雪運營中斷。全城一片悽風苦雨，那一年人們心情沉重，哪還有心思賞花，我看到是年的花市，也隨著雪災及痛苦的等候回鄉而不得的民工的遭遇，黯然失色。

除了社會政治環境對花市有影響，二○二一至二○二三年的新冠疫情 也有影響。病毒肆虐期間，人們一般的生產、社交活動都停止了，城市按下了暫停鍵，封城 了。瘟疫籠罩下的社會，恐懼氣氛瀰漫，花市當然也停辦了。

其實更多的時候，花市給我的記憶是充滿希望的，不論是小時候不諳世事，雖貧困但保持原始的希望，還是社會改革後有意識的開放自由，心境在花市的喜慶環境中得以如鮮花般綻放。

比如一九九二年，我從一個並不熱愛的工作崗位，轉到一個自己喜愛與專業對口的崗位，工作順利，一切都充滿希望。那一年在花市，隨著人流，所見每人都掛著笑臉，高擎鮮花。事實是，當年國家正大力推行改革開放政策，市場經濟活動正如火如荼，人們對未來充滿希望與憧憬，整個社會所有的人們足夠的信心，花市自然洋溢著歡樂向上的氣氛。

還有二○○○年，百年一遇的一年，告別舊世紀進入新世紀的一年，世界各地的人們在狂歡中迎接新世紀，廣州人在最重視的春節花市再度表現出巨大的熱情。因為不論是人心還是社會，都顯示出了希望，那一年的廣州花市，盛況空前！

今年的廣州花市，人們正在努力營造一個更洋溢著歡樂向上的氛圍，但現實與期待仍然有距離，經過幾十年的發展，經濟發展及社會發展需要轉型。未來，將會怎樣呢？二○二四年在廣州，我看到，人們依然湧向花街，買花，憧憬未來。