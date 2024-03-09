一九五五年九月下旬的一天，貴定地委在縣政府大禮堂召開地、縣機關「肅反」運動千人總結大會。會上，貴定地委組織部部長當場給包括我在內，在「肅反」中被冤枉的幹部道歉，宣布為我們平反。

平反人員名單念到我的名字時，真是百感交集，五味雜陳，欣喜中夾雜著感傷，心裡是說不出來的滋味。沒有「漫卷詩書喜若狂」的喜悅，只覺得這是應有的結果，我慶幸自己熬過來了。終於自由了！

但這種自由帶來的激動並沒有持續多久。痛定思痛，我仔細回想，為什麼會遭此一劫？

一九五二年二月部隊轉業前，貴州軍區文工團開展為期一月的民主運動，要求大家向黨「交心」。為向組織表明真誠，除了交心，我還將在海岱中學時，與班上十五位要好的同學，在江蘇省宜興縣鼎山鎮照相館照的一張照片交給了組織。

照片上，十五位英俊少年，穿著整齊畫一嶄新的校服，滿臉青春朝氣和對未來的憧憬。海岱中學是國立學校，校服是國民政府教育部發的，帽子上綴著國民黨 國徽。事後，有人告訴我，「肅反」中，組織上認為，這就是我參加「青年救國軍」的「鐵證」！這張我主動向組織交心的照片，雖然沒有讓我被打成反革命分子，卻至少成為將我隔離審查的依據。

平反之後，單位恢復了我的職務，但我已心灰意冷，決心離開貴定這個傷心之地。是的，「天涯何處無芳草」！

那時，國家允許幹部帶薪考大學。於是，我買了高中全部文科課本，惡補近一年，於一九五六年六月，赴省城貴陽，參加中國人民大學招生考試。走出考場，自我感覺考得不錯，不曾想最終接到的，卻是不予錄取的通知。

經歷兩場政治運動的我忽然醒悟：那是我的政審沒有過關。「人大」是為黨和國家培養幹部的學校，像我這樣的出身和社會關係，考得再好也不會被錄取。

明白歸明白，卻沒有死心。於是繼續在省稅務局招待所住下去，等待「人大」考試一個月之後，七月份其他大學統一招生的普考。我決定報考貴陽師範學院。

正當我積極備考的時候，省稅務局趙十印副局長來做我的思想工作，勸我放棄高考 。趙說，師範學院畢業出來，不過就是當個老師，沒什麼太大的前途，工資也不高（那年頭教師並不吃香），會想辦法把我調到省局來吧。領導對我如此重視，加上他的話很是在理，於是，我打消了考大學的念頭，回到貴定，等待調令。想不到，不足三月，調令下來，九月，我就到貴州省稅務局報到上班了。

佛家有言：好人遇難，有貴人相助。我自認是個好人，而趙副局長就是我人生中的一個「貴人」。在他之前，我人生第一個貴人是同學的哥哥、民盟骨幹成員柴文石先生，一九四九年，是他介紹我參加了解放軍 文工團。

道家有言：「禍兮福所倚」，我因「肅反」得以脫離苦厄，調進省城機關，實在算得上是「因禍得福」。假如「文革」我在貴定，這條命保得住保不住都是個問題。至今回想，心有餘悸。

然而，因愛惜人才、為機關物色人才，調我進省稅務局的趙副局長，卻被貴定縣稅務局人事股長、狀告到省委組織部，說他調了一個地主出身、又有台灣社會關係（我大哥在台灣）的人到省裡來。省財政廳人事處幹部，也因此事向省委組織部告狀，趙因此受到省委組織部批評並做了「深刻檢討」。於我，萬分慶幸，沒有因此被退回貴定，但心裡深感對不起趙副局長，更深為他抱不平！(下)