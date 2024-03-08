一九九五年作者在西雅圖市圖書館留影。

一九九四年元旦，我入境美國西雅圖 ，開始學習之旅。起初我住在西雅圖市區，距離市圖書館不遠，每天都到那裡坐半天。圖書館的一樓陳列著諸多中文書刊，既有中國大陸出版的，也有香港、澳門、台灣出版的，有古代的、近代的、現代的和當代的。許多書刊過去不僅沒有看過，連聽都沒有聽說過，我被它們牢牢地吸引，如饑似渴般地有選擇地閱讀，興奮不已。

在這裡，我驚喜地看到了「世界日報 」，拿過來一頁一頁地翻閱，看到版面分類之多，內容極其廣泛，不免讚嘆。幾天下來知其隸屬聯合報系，新聞報導真實，觀點不偏不倚，可謂「忠厚是根基，中庸為道本」。對其中的副刊尤敢興趣，念念不忘。

一天，兩位女孩邀我和我女兒到海邊去摸蛤，說是摸蛤，其實是用鐵鍬挖。當收穫半水桶蛤時，一位好心人走近告知：「這是違法，警察正在岸邊監視你們呢，一旦你們把水產品拿走，就會被罰款五千美元。」聽罷，我們迅速將那些蛤倒入海中，敗興而歸。當晚，我寫了一篇「摸蛤」，投稿世界日報家園版，正當我想稿件會不會泥牛入海時，已經見報了。

此後，我去明尼蘇達州表弟家，他家經營中餐館，我不能遊手好閒，就幫忙做沙拉和跑堂。十天下來累得腰痠腿疼，便寫了一篇「在餐館見習打工」，說說打工的感受，也投稿世界日報家園版，被刊登出來。

我看到美國肥胖人很多，就從人類體質學角度寫了一篇「閒話美國肥胖人」，進行評論，同樣見報。一發不可收，還有隨心隨筆登上報紙。

我到紐約旅遊，見一位素不相識的女士開車要去位於白石鎮的世界日報編輯部，我搭車同往，傻裡傻氣地想見總編輯，不自量力地企圖謀一份臨時性文字工作。遺憾辦公室的門緊閉，不見人影，吃了閉門羹。此舉，說明我對世界日報的看重。

那位素不相識的女士很熱情，上車前想給我買一杯咖啡，問我想喝不想喝？我不好意思，說不想喝；人家直來直去，你不想喝就不給你買，自己買了一杯端在手上自己喝，我體會到人在美國的真實。我在總部大樓空空蕩蕩的走廊坐了很久，心情有點失落，還不知道怎麼返回呢。恰在這時，那位女士向我走來，把我拉到法拉盛，我乘地鐵車回到了住處。好感人！這是題外話。

在美國停留一年半過去，有律師跟我說，我具備辦國際傑出科學家第一優先綠卡 的資格，講得很仔細，想為我運作。這是想辦綠卡的人求之不得的好事，然而經權衡利弊，這不是我的心願，撰寫了一篇「不如歸去」，見報後於一九九五年春天回到了故里。

這時，我已從崗位上退下，應學界好友之邀，參與了一些學術活動；同時，國家教育部創辦一種學術刊物，聘我為執行主編，忙碌了幾年。

考慮到兒女孫子都在美國，想與妻子去那裡相互陪伴一段時間，但兩次到駐當地美國總領事館辦簽證都被拒簽，懷疑我們有移民傾向。既然如此，乾脆就辦理了移民，於二○○五年定居在美國西雅圖。

心中懷念世界日報，再度來到美國，感到一切彷彿昨日乾坤，於是寫出「重返西雅圖」，談重返的過程及感受，談到美國駐廣州總領事館與簽證官見面回答問題要誠實，因為在那裡我看到了有說謊的人被拒簽。和十年前一樣，稿件還是投到世界日報家園版，予以登載。

此後，陸續發表了多篇小品，均收入我的「霜葉三集」。近幾年因為忙於看病等，頭腦和手都懶了，只是過目新聞、欣賞他人大作，分享快樂。

而今我已是進入九旬的耄耋之人，想與世界日報親近，不能光做看客，還應當抖擻精神，繼續在報紙上吐露心聲，既是讀者也是作者。

在我心目中，世界日報是一所學校，是百科全書，是良師益友，也是我精神的寄託。感謝辦報人、眾編輯等，為廣大讀者提供豐富的精神食糧。