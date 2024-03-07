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友誼永存

梁蘭蓁

由於先生換工作，我們一九八四年從伊利諾州搬到南加州。起初在洛杉磯，我們只認識先生在德州農工大學一起念研究所的同學劉兄，劉兄劉嫂後來介紹他海洋大學的朋友給我們，他們自稱海家幫。

那時候，海家幫的人周末都喜歡上館子一起吃飯。有一次他們選了千橡市的中國餐廳，那邊離我們家開車要一個半小時，我們下午開車過去，到餐廳已經天黑了，簡直像是到了天涯海角。丁兄嫂說看報紙介紹這家不錯，大夥就來遠足加嘗鮮吧。

餐廳不大，但是裝潢滿不錯，菜單也很好，我們八、九家夫妻檔，吃吃喝喝非常盡興。不久，餐廳的老闆娘走到我們桌來，問我們對菜色滿意嗎，大家回答：好吃好吃，謝謝。這時候丁嫂說：「你好像武俠明星上官靈鳯。」我們才注意到年輕漂亮的老闆娘，真的很像龍門客棧的女主角上官靈鳳。沒想到，老闆娘很大方地笑著說：「不好意思，被你們認出來了，我就是上官。謝謝各位來捧場。」

大家馬上高興地搶著和大明星合照。我很大膽的向她要明星照片，她說她息影了，早就沒有明星照片，但她拿起旁邊桌上的小花瓶，在底部寫著「Linda留念，友誼永存」、「Love, 上官靈鳳。」

幾十年過去了，我一直珍藏著這個小花瓶(見圖)，和當時上官小姐沒有擺明星架子的美好記憶。

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