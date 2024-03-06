和一位友人，又是兒時的玩伴，不期在紐約布碌崙 的八大道相遇，他鄉遇故知，其心情可想而知。寒暄一番後，就在一間餐館裡面坐了下來，天南地北地瞎扯一通。「點個菜吧？」我說，「點什麼好呢？」友人站起四周一望，又坐了下來，「點碟魚鮮吧！」「不知這裡有沒泥狗鑽？」當詢問走堂工人時，對方神色愕然，以為是顧客有意找麻煩，頭一擰，說：「沒有！」我連忙站起身對來人說：「朋友，對不住了，你們這裡有沒有泥鰍出售？」回答說「有，價錢貴一點！」「貴點沒關係，我們就想再嘗一嘗，大陸鄉下的人就叫泥鰍為泥狗鑽呀！」「買一磅，油炸到魚身稍黃即可。」

提起捉「泥狗鑽，」我像乘著時間的航船，瞬間就回到七十多年前的農村裡，就是和他，這位友人，那時還是一個繫褲腰帶不牢而總是露出半個屁股的小朋友。人家大人捉魚是拉大網起大繒的，我們小孩子就是只在田角戽小水氹，捉塘虱黃鱔及「泥狗鑽」之類的小魚的。

我和玩伴找到了三塊並排的稻田，稻田的頂部有一個水氹，水氹長約兩米，寬一米，靠在一棵大榕樹的底下，陰涼涼的，還是魚兒的避暑勝地哩！但水氹的水有一尺深，下面的泥也有一尺多深，我們跨步走進水氹，水就浸到我們的腰間。我的玩伴臉露難色，他擔心用很大氣力戽乾水氹的水，能否捉到多點的魚？我說我早兩個月曾在這裡用魚籠裝過黃鱔，收穫頗豐。

在我的鼓勵下，我們兩人脫光衣服，一起把水氹的水戽到稻田裡去，水氹的泥膏像一大盤的滑糕裸露在那裡，我們撥開水氹邊緣的草叢，將躲在那裡的塘虱魚一條條俘虜了，有二十條之多，原來因用力戽水而疲乏的身軀，被這一豐收激勵而精神為之一展。

跟著，我們全力追捕躲在泥膏裡的泥鰍（泥狗鑽）了。我們用十個手指，像豬八戒的耙子，在泥膏裡由上到下耙著、撥著，一耙著有「泥狗鑽」，就用手輕輕抓著放進魚簍裡，因為這種魚的身上全是黏液，如用力一握，就讓牠滑脫逃走了。

我們翻耙了整個水氹的泥膏，捉到了半魚簍的魚獲，喜孜孜地用水洗乾淨，把那些身長不足一寸的「泥狗鑽」放回水氹，從稻田裡引一些水流回水氹，讓牠們長大了以後才來捉牠們。我們小孩子那時不懂什麼叫「竭澤而漁」，但已懂得不要「竭澤而漁」的道理，為了以後繼續有魚捉，不要趕盡殺絕。那時，我們兩個赤條條的小孩子，全身像個泥人，就迅速洗淨身子，用衫擦乾水跡，穿上褲子，唱著嘩啦啦的豐收歌回到了家。

玩伴捉「泥狗鑽」嘗到了甜頭，纏著我又要出征，我說要找對目標才能有收穫，不是所有水氹都有魚，如果沒有泥膏的地方，「泥狗鑽」是不在那裡生長的。

一次傍晚，我跟著另一位小哥兒去裝魚籠，在水圳邊的稻田裡發現有「泥狗鑽」在水中靜靜待著，是在待機尋食還是在等牠的朋友？那毗鄰幾坵田裡，都發現有「泥狗鑽」的出沒。這一帶是肥沃深腳的稻田，「泥狗鑽」也很聰明，選擇牠們的宜居地。

於是，我找到了我的玩伴，一起研究捉「泥狗鑽」的方法，因為在水裡捉和在泥膏裡捉是不同的，如有一把像大人捉白鱔的魚叉，悄悄地在魚身上一叉，就手到擒來了。想來想去，讓我想著了，如將舊的剪刀的刀口銼成鋸齒狀，對著魚兒一夾，不就很好嗎？我的玩伴聽我這麼一說，興奮起來說：「我也有了，我爸是理髮師，有一把將頭髮偷稀薄的偷毛剪，剪刀的口就是鋸齒了，晚上我拿來夾魚不是一樣嗎！」

接著，我們收集了一些別人用過了的手電筒的舊電池，用一支大釘子將電池打一個洞，放進一點鹽，再用蠟將洞口封起來，這樣可以繼續照明一段時間。一切準備好了，傍晚，我們就奔向目的地。

我們沿著田基視察，剛開始時，一發現魚兒，就立即伸出剪刀去夾，魚兒一聽水的響聲，立刻尾巴一搖飛跑了。吸取經驗教訓，要像虎兒捉野免，慢慢移近，最後快速一撲。於是，見到「泥狗鑽」時，拿著剪刀的手，不聲不響地張開刀口，移近到魚身時快速一夾。有了經驗， 效率就高了，不到四十分鐘，就捉了好幾十條，兩人懷著得勝的心情回家了。

席上，友人見我呆呆地不知想什麼，「喂！好吃嗎？」我立即從時間的宇宙飛船裡回過神來，看著對面的兒時玩伴笑了起來。「你還記得兒時和我一起捉泥鰍的故事嗎？」「記得記得！幾十年的事了，猶如在昨天發生一樣。」兩人你看看我，我看看你，一起回憶舊日孩提時天真爛漫的時光。

泥鰍，大陸鄉下人多叫「泥狗鑽」，有人把牠和塘虱的名字混叫了。泥鰍的營養價值很高，甘平，暖中益氣，祛濕除邪，止瀉消渴，醒酒殺蟲，治陽痿和傳染性肝炎，治疥癬及痔瘡等，難怪市面上的價格扶搖直上。