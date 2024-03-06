這幅照片拍攝於一九七二年深秋，高中快要畢業了，恰逢有同學拿來了一架照相機，我們三位要好的同學於是留影紀念（見圖）。從那時至今，自己曾拍過無數照片，或沒有保存，或搬家數次已不見蹤影。而這照片，還保留著，我也常常觀看，繼而回想起高中生活，回憶起我們三人的情誼。

照片地點是在我們就讀的皖南歙縣北岸中學圖書館 前。中間是金天強，他父親是朝鮮人，抗戰時到了中國，輾轉多地後定居歙縣，其時在北岸衛生院工作。金天強年紀比我們大，我們稱之「老哥」，他戴副眼鏡，看上去文質彬彬，但體育方面很好，是校裡跑步、跳遠、擲手榴彈的好手。我比較瘦弱，他不僅保護我，以免遭別人欺負，又帶著我練單槓雙槓、跑步跳遠，增強體質。

右邊是吳志高，遇上後很投機，關係自然不一般。他字寫得好，更熱中於畫畫，班上寫黑板報、出大批判專欄，畫刊頭尾花和插圖，期期都有他的份。

左邊的當然是我本人了，在那個特殊的年代，我學習沒有放鬆，成績在年級裡名列前茅；愛好是寫作，是學校裡的通訊員，是班上宣傳委員，負責籌集出黑板報和大批判專欄的材料。

我們三人，愛好不盡相同，但都是學校中某一方面的佼佼者，走得很近，特別要好。當時，不知是誰偷看了外國小說，給我們命名「三劍客」，我們倒也默認了。

高中畢業後，「老哥」是插隊知青，我和志高是回鄉知青，三人常常來往，互相鼓勵，後來都上了新的學校，有了工作。「老哥」有一段時間曾經是外籍人士呢，可他生在中國，長在中國，畢竟感情很深，最後還是改成了中國國籍，曾是省城一家醫院的中層幹部。

志高瀟灑自信，迷戀畫畫，連收入好的地質隊工作也不幹了，轉到宣傳部門，有時間就外出寫生，後乾脆到中央美院深造，成了一位知名的畫家。我則當過教師和幹部，最終算是一位作家。

五十多年來，我們三人，另外還有幾位高中同學，一直沒有斷了聯繫，成了特別好的朋友。而大家退休 後，有了空閒，常常相聚，或趕到歙縣來，或相約去外地，集體快樂一番。

這個照片是老式照相機照的，用現在的話來說，像素很差，可它留下了我們的青蔥歲月，促使我去回憶難忘的高中生活，要珍惜愈來愈緊密的老鐵們。