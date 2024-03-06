高中畢業後，就按當時的政策到農村去接受「再教育」。三年的農村生活，看到與城市截然不同的景象，掙扎在疑問和矛盾之中。

我是五月底去的農村，當時正是收割小麥的時候，也是好多瓜類、豆類蔬菜成熟的季節，農民們興高采烈地收麥、曬麥、磨麵粉，村裡的磨麵機深夜都在轟隆隆作響。家家戶戶，無論大人還是小孩，都端著一大碗混著瓜類、豆角的麵片、麵疙瘩、麵條，稀哩呼嚕吃得一個個肚子滾圓。

接下來是收獲稻穀，再到十一月收紅薯，這個階段是農民能夠稍微填飽肚子的時光。所以那時除了覺得他們衣衫破舊，家居簡陋，還沒有更深感受。真正讓我震驚的，是在春荒的季節。

收穫的麥子和稻穀大部分都要交給國家，以供給城市、工礦，分到農民手裡的糧食所剩不多，他們即便精打細算，佐以難以保存的紅薯和區區自留地產出的瓜菜，勉強撐到過冬。

在秋末的時候，我就注意到鄰居農民家門框上掛著一串串黑色的圓球狀東西，我好奇地問是啥，她說是打紅薯粉後留下的紅薯渣，我又問：「拿來做啥？」她說：「拿來吃。」果然，在春荒二三月的時候，看到農民們把從地裡收來的油菜老葉子洗凈切碎，和紅薯渣煮一起，黑乎乎的，沒有油水，沒有調料，就放一點鹽，那是多數人家的晚餐。在麥子收割之前的春季，幾乎全村的農民都是處於半飢餓狀態。

我們村是五八年建設「新農村」的試點，所以村裡修了一棟大約可以住二十家的長排屋，每家大概二十到三十平米，後面再接一間是廚房，豬圈兼廁所。我們三個女知青住在排屋的中間一間，村裡用竹子和粗篾席將屋子隔成三個小間，小得只能放一張床和一個櫃子。難以想像，有的農民家有六、七個人，是如何住下的？

所有排屋的家庭，白天都是大門敞開的，我們也不例外。我們的廚房就在進門處，鄰居的小孩很喜歡來我們家，幫我們燒火拉風箱。我們燒黃豆箕的時候，他們就搶爆出來的黃豆吃，收紅薯、玉米的時候，我們會在火灰裡烤紅薯、玉米，和孩子們一起分享。我們吃什麼，他們也看得見。

因為有政府的政策，要保證知青們每年有五百斤的糧食，我們不必像農民那樣餓肚子。在春荒時節，農民吃油菜葉子煮紅薯渣，我們吃白麵、白米。生產隊長告知我們最好關起門來吃，如果農民鄰居看見我們的飯食，恐怕不會很舒服。

那時的農村正在大搞「割資本主義尾巴」的運動，每戶農民只允許餵一頭豬，和五隻以下的雞鴨。這頭豬在年底殺了以後，要交一半給國家，剩下一半就是一家人全年的肉食來源。勞動所得公分除了分糧食以外，沒有現金收入，農民需要用錢只能靠賣雞鴨蛋，或者生長在自己自留地的樹木、竹子、蔬菜豆類到集市上賣掉，換一點錢。平時以鹹菜佐餐，豆瓣醬和醬油都屬於奢侈品，就連最便宜的鹽，他們也用得非常節儉。

讓我現在還記憶猶新的是鄰居借鹽。經常是一個小孩拿著一支陶瓷調羹，來到我們家，小聲小氣地說：「姐姐，我媽媽說借一調羹鹽，下次趕場買了還你。」都記不清有多少次，有多少小孩來借過鹽，也從來沒有人來還過。這樣的次數多了也想狠下心拒絕，但是看到面前衣衫襤褸卻眼神清澈的小孩，只能嘆口氣，給他舀一勺鹽。

如果不是自己親眼所見，即便是有人聲淚俱下地描述他們的生活，我也不會相信一個字的。因為我們從小在學校受到的教育，我們所聽到的廣播，我們所看的報刊雜誌，無一不是我們國家繁榮富強的敘事，人們的生活多麼幸福！我們的目標就是要學好本領，時刻準備去拯救世界上三分之二受苦受難的人民。

到了農村，與農民朝夕相處，目睹左鄰右舍，他們辛苦勞作一年，卻半飢半飽，窮到連一勺鹽都要去借。現實就是這樣猝不及防地摧毀了十幾年建起來的象牙塔，讓我們走進真實的社會。