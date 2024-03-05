一九八六年六月，離七月一日還差幾天，區中教科來電話要派一個人參加緊急會議，三位主任都脫不開身，就派我去了。原來是要組織學生在黨的生日那天，參加中山門蝶式立交橋竣工典禮，同時也慶祝天津中環線全面通車；要求我們學校出三百名學生夾道歡呼，對服裝、花束沒有具體要求，強調愈喜慶愈好。科長布置完，局長強調：這項任務是區委直接布置的，時間緊，任務重，就不另開校長會了，散會後馬上回學校，要立刻向校長匯報。

當時我在天津第六中學做德育教師，學校剛和一牆之隔的誠友莊二中合併不久，我們原來的校長任黨支部書記，誠友莊二中的湯校長任校長。學校正在定編定崗，我是文革六七屆初中學歷，湯校長剛找完我，說我學歷低，讓我自尋出路調走，或者由教育局 統一調配。當時女兒剛上小學，離家很遠，我每天蹬小三輪車接送，不想離開學校，再說我非常熱愛德育處工作。那段時間，是我最愁悶的時候，但是蝶橋通車，卻讓我興奮異常。

蝶橋離我們學校極近，步行五分鐘。原來是個十字路口，車輛十分擁擠，經常堵車，學生遲到了，要是說聲堵車了，換來的都是老師的寬容。橋共三層，因為對稱的兩條車道像巨大的蝴蝶翅膀，人們都稱為蝶橋。設計者，是位三十歲的中專畢業生，叫胡習華，報紙、電視一直在宣傳。中專學歷的他，就像一道光，給初中學歷的我帶來希望。

回到學校，正巧在樓道碰到湯校長，他說正在開行政會，讓我進去直接匯報。我從來沒參加過行政會，面對合校後那麼多校級和中層幹部，即便平時很熟悉的，此刻也顯得有一種陌生的壓迫感。

他們興致勃勃地聽我說完，有的提議讓學生自己從家裡帶一束塑料花，那樣最省時省事；有的說讓學生做幾朵大的紙花扎在一起，一手一個花球……。湯校長突然問我的想法。

在回學校的路上我就想了：學校有一些舊的竹子掃帚，鋸下前面一尺半帶枝條的，四根一把兒，用大紅縐紋紙做成紅花，往上一黏緊了就行。那時沒有校服，學生一律淺色上衣，揮動一律的紅色花束，絕對搶眼。湯校長非常贊同，說這麼大的事，就買新掃帚做。讓我萬萬沒想到的是，他指定整個活動由我負責。

我們確定初二年級全體參加，八個班，正好三百多人。因為期末，都進入複習準備考試了，為了不影響學生學習，我把做花束的材料分發給各班後，專門請幾位手巧的老師在會議室培訓班幹部做花。兩天的時間，三百多把花束全都做好了。我舉著手提擴音喇叭，帶著全年級在操場上揮舞著花束演練了兩次，湯校長說：「真夠熱烈的，都趕上朝鮮群眾歡迎貴賓了！」

七月一日一早，蝶橋下站滿喜笑顏開的居民。我帶的隊伍開始是四路縱隊，後來變成兩路，再變成一路，在歡樂的人群中擠過去，我們的位置在蝶橋翅膀下層的車道上。每條車道邊上，都是揮動著花束的隊伍，離我們近的，除了中小學生，還有穿著藍色工作服的工人、穿著白大褂的醫護人員，還有解放軍 戰士。聽得見鑼鼓聲、秧歌聲，就是看不見在哪兒，人太多了。「改革開放，造福人民」、「真抓實幹，美化津城」的口號聲此起彼伏。

一輛掛著工作證的汽車緩緩開過來開過去，突然，停在我們隊伍中間的路段上，車上下來幾個人，和一位班主任說著什麼，遠遠地見班主任和同學們很高興。

過了一會兒，我走過去，發現兩個陌生的中年婦女站在我們學生身後，手裡還舉著我們的花束。一旁的班主任告訴我：剛才來了車上下來一位戴著胸章的工作人員，是天津電視台的，說整個蝶橋就咱們學校的花束氣勢恢宏，還說應該把咱們安排在頂層才對。他們要了花束，讓那兩個人站在這，儀式開始後，要給咱們學校錄像，還要給特寫鏡頭。

忽然，鼓樂齊鳴，花束立刻舞動起來，蝶橋頓時成了翻騰的巨龍。戴著紅彩綢的汽車，一輛接一輛緩緩而來，車上是各行各業的代表，肩頭斜披著鮮紅的綬帶，其中就有設計者胡習華，可惜我不認識。車上的人們揮著手，橋上的人們舞著花。車隊前後，都有電視台的轉播車。

第二天上班，在鍋爐房打水時遇到湯校長，他說：「咱們的鏡頭還不短，還給個特寫。這是咱們合校後第一次參加社會活動，也是對我們學校整體工作的展示。」我是多麼感動啊，絕對沒想到「是對學校整體工作的展示」，立刻說：「其實這個活動還應該繼續，暑假由語文組布置我和蝶橋的詩歌徵文，美術組布置宏偉的蝶橋繪畫展，這是一次難得的愛國主義教育。」湯校長提著暖瓶，一直看我，讓我寫個詳細計畫交給主任。

必須一提的是：八月的一天，就在這座蝶橋上，鄧小平親切接見了設計者胡習華，誇他「幹得好」。當李瑞環市長說他學歷雖然低，但要破格提拔成為工程師，鄧小平說：「這是我們誰都不能反對的，這也是改革。」這是後來傳達文件才知道的。別人可能無所謂，但對我們學歷低的人，就是曙光。

不久，湯校長調走了，後來承蒙幾任校長關照，破格讓我擔任德育處主任，後來學校又併入立達職專，做德育處主任助理，新認識的老校長對我說：「只要我不退休 ，你就一直在德育處工作。」

直到二十年後的二○○六年，我又見到湯校長，他作為區教育督導，和很多校長來學校檢查工作。那是一個周一的早上，我在操場上主持升國旗儀式，不知道他也在台下聽講。我回辦公室剛坐下，湯校長進門就張誇：「我們走了那麼多學校，這麼多校長，都說你主持的升國旗儀式是最好的，尤其是國旗下的講話，話題來自學生，鼓舞學生。」當時我從美國看望孩子回國不久，帶回一美元紙幣做書籤，也不知為什麼，立刻抽出來送給湯校長做個紀念。

我真想告訴他，但怎麼也張不開口：自從蝶橋典禮後，我幾乎每天閱讀教育書刊，經常寫教育筆記，有的還在報刊發表；我多次被評為區級先進德育工作者，不僅是天津市家庭教育宣講團成員，還是中國家庭教育講師團成員，證書是全國人大彭佩云副委員長在北京親自頒發的。

回想起來，激勵我奮勇拚搏的力量，來自很多人和很多事，其中就有這座令我終生不忘的蝶式立交橋。