入夜，我坐在客廳的沙發上，「爺爺，我是醫生。」三歲半的小孫子雙耳塞著玩具聽診器的耳頭，手中拿著聽頭往我身上擱，有模有樣，其稚氣童聲的話，瞬間勾起我的記憶，那是三十年前。一九九三年，我應泰京天華醫院董事長的邀請，在該院中醫部坐診。天華醫院位於曼谷市中國城耀華路，是慈善善佛教醫院，頗具規模，設有中西醫門診部，一幢五層大樓的住院部。

五月的曼谷，驕陽似火。那一天我快要下班時，進來一位男子，年紀五十開外，滿頭大汗，他說他姓馬，因董事長的推薦，請求我到他家為病重的妻子出診，我當即答應。他便開著車載著我，沿著馬路，左拐右轉，大約一小時左右到達。

這是一家深宅大院，院外高牆鐵門，綠樹環繞。馬先生徑直開車進去，汽車停下後，我們從大廳進入，再拐進一個小門，推門進去，患者就躺在中間的護理床上，一邊站著一位女護士，另一邊站著一位女孩。女孩個子嬌小，面色凝重，短髮齊耳，手上拿著一支聽診器，她看到我，對著馬先生問：「叔叔，是醫生來了？」馬先生點頭說「是。」面對我說：「她是我侄女，泰國 朱拉隆功大學醫學院即將畢業，在醫院實習中。」

馬先生指著床上的患者，心情沉重地說：「這位是我太太，三個月前腦溢血昏迷，已經搶救過來。命是保了，但終日昏睡，需要靠胃管輸營養液，喉嚨有痰，時常吐出，所以雇三位護士輪流照顧，輸液、吸痰。醫院已經沒有什麼好辦法了。」

馬先生說完，身邊的女孩把手上的聽診器遞給我，我接下聽診器檢查心肺，號號脈看舌像。我說：「試試看。」當時即給予針灸，並開了中藥處方。一周後，馬先生又來接我，言老太太似乎有所反應，我也調整中藥，繼續針灸治療。如此這般，我每周一次到馬先生家，每一次都踫到馬先生的侄女。

小姐文靜，她不會國語講潮州話，我不會泰語講閩南話，而潮州話源於閩南語系，多少都可以聽懂。我們除了聊她伯母的病情變化，有時也會聊些她的學校生活及社會見聞之類，她並告訴我因為伯母沒有女兒，從小到大對她特別疼愛，如今伯母病了，只要有空，就過來看她。

時間過得好快，十一月底我的簽證 期到了，準備回國，這也是我最後一次到馬先生家。那一天，馬小姐化了淡妝，束馬尾辮，白色襯衫配格子短裙，青春亮麗，我問下她伯母的病情，並針灸開藥。

過後不久，她拿出一個包包遞給我說：「醫生，謝謝你這半年來給我伯母治療。知道你明天就要回國，這件襯衫品質不錯，你穿下試試看合身嗎？」我打開取出，是一件泰國名牌純棉月白色（淡藍色）的襯衫，穿上去真的合身好看。

旋即她又拿出一個小盒子遞給我說：「昨天買的，我想你會喜歡的。」我打開小盒子，是一支兩用聽診器（見圖），金色細管，膜型聽頭與鐘型聽頭可靈活轉換，聽頭的背面刻著英文「德國 」，這是我第一次看到的這麼精緻實用的聽診器，那一天我特別開心。她靜靜的，言語不多似有心事欲言又止，送我出門時，眼睛一眨一眨，眼角隱隱閃著淚光。

第二天馬先生開車送我到機場，曼谷的交通是世界有名的堵，車速很慢，我們東扯西扯，馬先生突然問：「你覺得我這侄女怎麼樣？」我還沒有回答，他話峰一轉又說：「我大哥是富商，只有這個女兒，特別乖巧懂事，你的善良誠實，我們都看到，你如果同意的話，我來牽線。」此時我才恍然大悟。

我頓了一下說：「不行呀，我家裡有妻子，有孩子。」馬先生繼續說：「這沒有問題，你們結婚後，你就可以在泰國長駐，你每年回國最多也就一、兩個月，十個月駐在泰國，這裡的人是不介意的。」他的話讓我驚訝。不知不覺機場到了，我與馬先生道別，目送他的車消失在車流中。

回國後，上級領導讓我到一家華僑醫院當負責人，次年來到美國，自此之後，三十年未曾再到泰國。當年小姑娘送的那件淺月色襯衫已經不見了，之前我的襯衫都是純白色的 ，自那以後也就喜歡上這種淡如月白的襯衣。而聽診器飄洋過海，跟隨我從國內醫院到國外自己的診所。頑皮可愛的小孫子不知什麼時候睡著了，皎潔的月光透過落地玻璃窗，柔和地投射在客廳的沙發上。這天是農曆十五夜，藉這淡淡的、淺淺的月光，請捎上我對她的問候與祝福！