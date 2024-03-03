二○○年左右，我仍住在美國馬里蘭州 時，每年冬天都參加該地滑雪俱樂部到北美滑雪勝地，作約為期十天的滑雪旅行。二○○四年，我們要去的雪場，因天氣異常而不見滴雪。我們大家都已經請好了假，整裝待發，得到旅行假期要取消的信息時，都有點失望。

我們的隊長就要求旅行社，安排可能的另個目的地。我們俱樂部是這旅行社的常年顧客，他們非常熱心，但因太接近旅行日期，無法找到足夠的食宿旅館，就異想天開提議不要滑雪改為大陸旅遊，而且給我們特價打折優待，飛一等艙，住五星旅館，包一日早晚兩餐，八折特價；行程是從華盛頓直飛北京，再到蘇杭西湖、長沙武昌等地，最後到上海回國。十天旅行花費比滑雪便宜，隊裡多人包括我約十幾人欣然參加。

我們的第一站是北京，參觀了故宮，也去購物場買了一些紀念品。隔天就到長城參觀，一進關口就看到一個石碑有漆金刻字，我看了半天，傻傻地問導遊，這是誰寫的？我們導遊大笑，說我真是有眼不識泰山，這是毛主席寫的「不到長城非好漢」的題字。

現在二十年後，每看到這照片（見圖）都令我汗顏，真是有眼不識泰山。