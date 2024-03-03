印度 是文明古國，由於我對歷史的偏好，一直希望有機會訪問該地。一九九七年夢想成真，老闆要我陪他到加爾各答（Calcutta，後改名為Kolkata），與「英美菸草公司」印度分部商討合作事宜。加爾各達是昔日「英國東印度公司」的所在地，名聞世界的德蕾莎修女（Mother Teresa）就在此地濟貧，直到我們訪問那年才過世。

由於老闆親臨，英美菸草安排我們住在公司的招待所。晚間六點半，公司在招待所辦酒會歡迎我們，酒類多不勝舉，連我在美國時喜愛的啤酒Stroh都有，只是它的酒精含量比美國的Stroh多兩倍。

八點多離開招待所，我以為是去餐館，但卻是到另外一家俱樂部，喝到每個人都八分醉，十點過後才到餐館，看來印度人深受英國文化的影響。用餐時只點飯菜，不再喝酒。飯後服務生拿出裝有香料的盤子，上有薄荷、丁香及檳榔，讓我們選擇，這些香料是印度人飯後的最愛。

任何大城市總有幾條街是路攤，唯加爾各答的路攤牆上釘有木架，木架上坐著另外一個賣不同物品的販者，這是我平生首見的「雙層路攤」。加爾各達是個工業城，黃昏經過市區，看到黑壓壓一片人牛爭路，下班的人衣衫襤褸，景象恍若「人間煉獄」。

孟買（Mumbai）又稱Bombay，人口一千九百萬，是印度第一大城，也是世界第四大都會 。孟買與德里就如中國上海與北京的關係，一個是商業、金融的中心，一個是政府、行政的所在。以多產而聞名世界的「寶萊塢電影城」（Bollywood）就在孟買。

印度號稱是世界最大的民主國，因為民主，所以行事緩慢，不像中國政府令出必行。二十一世紀初我到孟買，已感覺到印度的經濟正在起飛，孟買的地產相當搶手，辦公室的租金 異常昂貴，可與莫斯科一爭高下。那麼，這經濟發展的原動力從何而來？答案是「來自世界經濟的火車頭--美國」。又問何種美國行業？答案是「業務外包」（Outsourcing）及電腦軟件的發展。

印度曾受英國的統治，英文程度比中國人好，所以能接到許多業務外包的生意。印度白領在家花點時間，即可獲得高收入，何樂而不為？當年尼赫魯總理花巨資發展大學教育培育人才，難怪乎微軟的比爾蓋茲（Bill Gates）選定印度南部的邦伽若（Bangalore）為他的亞洲軟件發展中心。

一個不缺乏人才的民主大國，發展不必用原料製造、不汙染的服務業，難怪乎扎卡瑞亞（Fareed Zakaria）在「後美國世界」（The Post-American World）一書中，嘶聲力竭地聲稱：「印度將成為後美國世界不可忽視的國家，情勢可能比中國更好。」

唯一讓我質疑的是印度的「種姓制度」：僧侶、貴族、平民、奴隷等四種階級，如果這根深蒂固的制度不能打破，則套用「共產黨宣言」：「階級鬥爭將永遠存在，貧富不均將永遠存在。」一個不合理的社會，如何能成為他國的典範？

印度商人比較機巧，導遊自嘲地說了一個笑話：「如果你看到一位熟睡的商人與一條正要咬他的蛇，你一定不要打死那條蛇，因為醒來的商人會說那條蛇是他的玩物，你必須賠償。」

孟買最值得遊覽的地方，是為了歡迎英國女王到來而建蓋的「印度之門」（Gateway of India）、市區的「鐘樓」（The Rajabai Cloak Tower）及「維多利亞火車站」（Victoria Terminus）。在印度之門附近的Taj Mahal Palace&Tower，學英國人喝一杯下午茶，晚間吃丹都理螃蟹（Tandoori Crab），就是到了今天，我還不能忘卻其滋味。

第一次訪問德里時，印度朋友告訴我，一定要抽空到北部「金三角」旅遊。他誇張地說：「某年有一位美國總統訪問印度，問印度總理是否值得參觀泰姬陵（Taj Mahal）? 總理說：『世界上有兩種人，一種是參觀過泰姬陵的人，一種是未參觀泰姬陵的人。』那位美國總統打趣地說：『那麼明天我將要變成另外一種人了。』」

為了圓此夢，二○○九年聖誕節，我帶著全家人參加印度金三角--德里、阿格拉（Agra）、甲浦（Jaipur）的昂貴之旅。旅行社為我們安排德里的住所，是昔日美輪美奐的皇宮，環境優雅，但進入皇宮之前的道路卻住滿露宿的遊民，我親眼看到一位母親當街用舊鋁罐煮東西餵小孩。一牆之隔，竟是一副「朱門酒肉臭，路有餓死殍」的浮世畫。

德里是印度的首府，世界第六大城。導遊帶我們拜訪為烈士所建的「印度大門」（India Gate）及「聖雄甘地火化紀念公園」（Raj Ghat），再去參觀有名的「紅堡」（Red Fort）。從新德里到紅堡，必須經過舊德里，其街道的擁擠令人咋舌！如果有人問我對舊德里的印象如何？我的回答是：「人！人！人！」世界十大超大城市，印度占有三個：孟買第四，德里第六，加爾各達第八。中國的最大城上海屈居第七。

庫達麥諾（Qutab Minor）是十三世紀初穆斯林建蓋的。這兒有印度最高的石塔，紅色大理石的塔柱，美輪美奐的雕刻，壯麗宏偉的塔形，讓人目不暇給而感嘆其鬼斧神工。我們曾到製作石雕的專門店參觀，才知道印度的石雕是將美玉鑲嵌入大理石，而不是將寶石切塊黏在大理石上面。

外國人到印度旅遊，一定要有當地人帶領以策安全。那年我們舉家在新德里的Connaught Street大街上漫步，說時遲，那時快，有三位中年婦人來到我們身邊，一位故意彎腰撿石頭，擋住了我的去路，一位用手伸進我的背包摸索，幸好我將錢包及護照放在褲帶，未遭毒手。女兒們眼快，大叫：「有人搶劫！」那些婦人才匆匆離開。印度是一個文明古國，理應有許多遊客，但是治安如此，遊客一定會裹足不前。

阿格拉因為有泰姬陵，而成為「愛情之城」，原來印度最後王朝莫臥兒王國（Mughal Empire）皇帝夏甲漢（Shah Jahan），為了紀念愛姬穆塔緻瑪哈（Mumtaz Mahal），用了兩萬工人巧匠，從一六三一年起，花了二十二年，蓋了一個舉世無雙的白色大理石陵墓。夏甲漢的目的，是要讓世人知道他對這位愛姬的懷念。

諷刺的是，當世人為這位帝王的深情而感動時，他的第二個兒子鰲然賊本（Aurangzeb）竟無動於衷地發動政變，將這位情聖父親軟禁，讓他每天從被拘禁的城堡窗口遙望遠方的泰姬陵，直到老死。

我們一路印北金三角的遊覽，看到的都是莫臥兒王朝遺留下來的宮殿與城堡，其中最有意思的是「騎大象上琥珀城堡」。琥珀城堡是建築在叢山峻嶺上的城池，從城牆的窗戶望去，可看到建蓋在遠山的城牆，感覺好像在八達嶺眺望萬里長城一般。

琥珀城堡建於一五五八年，因為曾是皇宮，牆壁、密室都是用精工細雕的大理石鑲上寶石建成。有一個展示廳的牆壁用玻璃及寶石鑲成，更是美輪美奐。宮中設有水道，盛夏時可以帶走暑氣，這一切的一切標示著當年帝王生活的豪奢。遊完琥珀城堡，因為早起勞累，全家人不想徒步，搭了一部車子下山。下山後，導遊帶著我們在Jal Mahal（又稱Water Palace）小停，又帶我們去一家展示印度人「包頭博物館」附近吃午飯；飯後到甲浦市區的City Palace參觀，這些活動大約折騰了五個小時。

說來好笑，我在世界最大的穆斯林國度印尼，參觀了世界最大的佛塔婆羅浮屠；在世界著名的佛國柬埔寨，參觀了世界最大的印度教廟宇吳哥窟；如今又在世界最大的印度教國度，參觀世界上最美麗的穆斯林宮殿。

令人難以理解的是，每天打開報紙，看到中東的緊張局勢，常問：「為什麼穆斯林人不能與猶太人和平共存？」 記得有一位學識淵博的印度人告訴我：「印度教不能算是一個宗教，視它為一種哲學，也許比較恰當。」我想印度教的教義似乎有點像中國的孔教，比較重視哲理與思想，不像其他宗教重視嚴謹的教規與儀式。會不會因此，印度教與儒教較能容忍其他宗教而與之和平共處。