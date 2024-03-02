我外婆去世已經很多年了，有時候，我會不經意地想起她。想起外婆，我的心中充滿了溫暖和感激。外婆是我童年時最親密的伴侶，她總是給我無盡的愛和關懷。

每當我想起外婆，我會想起她那慈祥的面容和溫柔的聲音。外婆是一個性格溫和、善良可親的人，在外婆身邊，我覺得自己像一個被寵愛的孩子，她的陪伴和關心讓我感到無比幸福和安全。

外婆是一個非常勤勞的人，她總是一絲不苟地完成她的家務和責任。清晨的陽光透過稀疏的雲層，柔和地灑在外婆的菜園裡，外婆穿著她那件舊舊的藍色衣服，正忙碌地在菜地中穿梭。

她的手上拿著鋤頭，腳下是肥沃的泥土，偶爾有幾隻小蟲躍過，為這寧靜的早晨增添了一絲生機。她熟練地翻動著泥土，每一鋤都恰到好處。泥土在地上翻飛，散發出淡淡的泥土香，與周圍的綠色植物形成了一幅和諧的畫面。她的臉上掛著淡淡的微笑，彷彿在與這片土地進行著無聲的交流。

在外婆的精心照料下，菜園裡的蔬菜茁壯成長。一排排整齊的豆角架上，豆角兒密密麻麻地掛著，像一串串綠色的珍珠。旁邊的番茄地裡，紅綠相間的番茄在陽光下熠熠生輝，猶如一顆顆晶瑩剔透的寶石。外婆時不時地彎下腰，仔細查看每一株植物的生長情況，她的手輕輕地撫過每一片葉子，彷彿在傳遞著關愛和期望。當發現有雜草或害蟲時，她會毫不猶豫地拔掉或捉走，確保蔬菜能健康地成長。

隨著時間推移，太陽逐漸升高，外婆的額頭上滲出了細密的汗珠。但她似乎並不在意，依舊專注地忙碌著，她的身影在陽光下顯得那麼堅定而執著，彷彿這片菜園就是她的全部世界。在這片充滿生機和希望的菜園裡，外婆用她的辛勤和汗水澆灌著每一寸土地。她的勞動場面雖然平凡而簡單，但卻透露出一種深深的熱愛和對生活的敬畏。

外婆的手藝也非常好，她總是能做出美味的食物，特別是那些土特產，簡直就是我的最愛，每次我都會吃很多，直到肚皮圓圓才放下勺子。有一次，我生病了發高燒，飲食沒有味覺，外婆就把一隻老母雞宰殺了，燒開水拔掉雞毛，清理內臟後，清燉給我吃，讓我補充營養。那些甜蜜的回憶，至今仍然在我的腦海中閃現。

外婆也非常關心我的學習，每當我在學習遇困難時，她總是會耐心地聽我傾訴，並給我鼓勵和建議。外婆還經常給我講故事，讓我在故事中領悟到人生的道理。

除了對我的關心，外婆還是一個非常熱愛生活的人，她喜歡種花、養動物，把家裡收拾得井井有條。在外婆的影響下，我也逐漸學會熱愛生活，珍惜身邊的一切。

小時候，外婆常常帶我一起入睡，聽著她講那些關於家族的故事。那些久遠的歷史，彷彿被外婆的語氣喚醒，在我腦海中留下了深刻的印記。外婆的話語，像一陣輕風，拂過我的心田，讓我感受到一種深沉的情感和無盡的思念。外婆去世的那一天，我正在村部小學讀書，沒有趕回來。我聽媽媽說，外婆走得很安詳，像睡覺一樣，沒有任何痛苦的表情。我心裡感到十分內疚，心裡想：外婆，您怎麼就不辭而別？心裡特別難受，頓時淚流滿面。

外婆的離去給我帶來了巨大的悲痛，在她離開後的日子裡，我時常想起與外婆一起的時光，回憶著她的音容笑貌，感到無比的懷念和感激。正是因為有了外婆的陪伴和關愛，我才能在成長的路上少些坎坷，多些陽光。

每次想起外婆，我都會感到無比的感激和惋惜。雖然她已經離開了這個世界，但她的愛和教誨永遠留在我的心中。她教會了我堅持不懈、努力奮鬥的價值，也讓我明白了家庭的重要性和親情的珍貴。想起外婆，讓我想起那份深深的親情和無盡的愛。她是我生命中最重要的人之一，她的存在讓我變得更加堅強和勇敢。我會永遠懷念外婆，感恩她給予我的一切。