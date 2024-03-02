小外孫女快兩歲了，除了吃一般食物，還不時站著、跪著或趴著吸吮母奶。這在現今的美國已不常見，但友人說，在南美洲哥倫比亞她女兒那兒，就很普遍。

我出生在韓戰時期，當時台灣政經都極不穩定。那天，母親早晨在和平東路家中樓梯上摔了一跤，下午，我就在助產士協助下，在家中誕生了。因早產，跑來看的鄰居婦友說：這孩子太小，可能養不大。爸爸見我當時急著張口要吃，就從街上買回一罐煉奶，他和母親用筷子沾來餵我吃。所幸，不久媽媽的奶水就來了。

母親因餵我們四兄妹吃母乳，加上操勞，從尚未出嫁時的「胖小姐」變成了苗條婦人，我們則都變成胖嘟嘟。這張多年前的舊照，就是我嬰兒時的全家福（見圖，作者提供）。哥哥不時會以「一奶同胞」來稱呼我等。

我女兒也是如此，餵奶、操勞後自動瘦身。可惜當年我只餵了女兒兩周母奶後，就因子宮血崩，需趕往急診，出生未幾的女兒只好暫交託住在附近的先生弟弟和其女友照料。我對女兒感到內疚，她卻安慰我：這也由不得您啊。

母奶不只營養，又可二十四小時、一周七天隨時供應。外孫女嬰兒期怕水，女兒只好用毛巾幫她擦拭、乾洗。滿周歲後，她倆來加州 我處，因暑熱，小外孫女長了痱子，不得不以盆浴降溫。

第一次女兒抱著她洗澡時，她因驚嚇，忽然吸著媽媽的奶，這才安穩了稚嫰的心。