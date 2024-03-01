一九六六年我在台灣上大學，中國大陸開始了歷時十年、簡稱文革的「無產階級文化大革命」。那時台灣在威權時期，我們能接觸的新聞有限，但這是大陸的負面新聞，報紙幾乎每天連篇累牘地報導，連我們在台灣都知道，文革的開始點是北京「解放日報」刊登的「評三家村」。

美國華人 聚集處的圖書館 通常都有中文書，前些天在住處洛克威爾市的圖書館，不經意地看到「三家村札記」（見圖，作者提供）。突然面對這本曾掀起十年浩劫的薄薄小書，讓我喜出望外，立刻借回，仔細拜讀。

這本書書名「三家村札記」，出自蘇東坡「用舊韻送魯元翰知洛州」中「我在東坡下，躬耕三畝園。…永謝十年舊，老死三家村。…」本意為偏僻的小山村。

一九六一年，中共北京「前線」雜誌開了一個「三家村札記」專欄，邀請了北京市委副書記鄧拓、副市長吳晗和統戰部長廖沫沙三人，以吳晗、鄧拓（筆名馬南邨）、廖沫沙（筆名繁星）合稱「吳南星」為名，每篇以一千字為限，輪流撰稿，向讀者介紹做人處事的道理，也以談天說地的形式，談論思想、休養、藝術欣賞的問題，當然也免不了針貶時政，批評社會的不良現象。全書共有六十五篇，深受讀者歡迎。

沒想到該書於九六年三月，被毛澤東、康生指名批判。五月在「江青」策動下，「解放軍 報」的「高炬」、「光明日報」的「關鋒」、「解放日報」的姚文元等人，紛紛撰文響應，稱此書是「反黨反社會主義的大毒草」，是「有指揮、有組織、有計畫、有目的為資本主義復辟」，掀起了文化大革命的序幕。

借回後，仔細閱讀了其中最有爭議的「專治健忘症」一篇，覺得它只是篇解釋健忘症症狀和治療方法的雜文，看不出有詆毀毛澤東、攻擊黨中央的地方。其他篇章如「談讀書」、「談三字經」、「談寫作」等，也都是淺顯易懂的勵志文章。甚至有許多篇，如「學習需要指導」、「理想在兩隻手上」、「重視群眾的經驗」等，通篇都在歌頌共產黨，吹捧毛主席。這樣一本平常的書能掀起腥風血雨，令多少人掃地出門，多少人人頭落地的十年文革，讓人匪夷所思。

歷史就是這麼弔詭，毛澤東過世後的一九七六年，華國鋒、葉劍英、汪東興等人，於北京懷仁堂發動政變，粉碎了「四人幫」，結束了文革。其後「三家村」冤案平反，此書得以於一九七九年，由北京人民文學出版社重印發行。

拜讀完這本「三家村札記」，對再版「序」中：「人容易被野心弄昏了頭，為爭權奪利而瘋狂。」頗有同感，這也是此書被禁了十多年的原因。但願人們能在歷史中得到教訓，勿因奪得權力，而喪失善良本性。