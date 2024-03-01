「雞蛋 含有優質蛋白、卵磷脂、礦物質、脂溶性維生素A、D、E、K等，營養十分豐富，而且容易消化吸收，最好每天給孩子吃一個雞蛋……。」我這位醫師，平素總是這樣囑咐家長。具有諷刺意味的是，在文化大革命十年動亂時期，我這位兒科醫師的妻子，偏偏把該給兩個嗷嗷待哺的孩子吃的雞蛋，拿到市場上變賣。這些年來，每當我回憶起這段往事，不由得內心一陣痛楚。

那是文革後期「給出路」的年代，被折騰了半年之久的我，總算得到「按人民內部矛盾處理」的寬大，走出「牛棚」，回到滄桑人世。經歷十七年寒窗，醫學院畢業，行醫已有十年之久的我，月薪只有三十五元。吾妻在一家鎮辦工廠工作，靠十指操勞，每月掙三、四十元。區區收入，維持上有老、下有小五口之家的吃穿用。

幸而吾妻會過日子，她的治家格言是量入為出，細水長流。這不，大人穿過的衣服，改給小孩穿，老大穿了老二穿。腳上穿的布鞋，大大小小統統由吾妻包了，「上鞋底」也不勞鞋匠插手，自己湊合。放了工回家，吾妻還到田頭野外挖野菜，赤腳下池塘邊摸螺螄，充作下飯菜。

就這樣，「布衣暖，菜根甜」，苦粥苦飯湊合，勉以餬口。儘管經濟拮据，捉襟見肘，可是吾妻從不愁窮叫苦，寧可勒緊褲腰帶，也不向公家伸手要求補助。

年終歲尾，人家為孩子準備新衣、新帽什麼的，可是我們手頭緊，吾妻嘀咕：孩子長大懂事了，看見人家孩子穿紅著綠，會攀比和自嘆不如的。「不能傷害孩子幼小的心靈，得想想辦法！」我無奈地說。

臘月的一天，吾妻背著婆媽和我，將家裡餵養的兩隻黃雞下的幾十個蛋，悄悄拿到街頭變賣，換回兩件衣服和兩頂童帽。「你倆瞧，漂亮不漂亮？喜歡不喜歡？」逗得兩個孩子眉開眼笑，歡呼雀躍，爭相試穿新衣和戴新帽，真是苦中作樂啊！

接著，吾妻有聲有色描述街頭賣蛋時的情景，令我悲喜交集，無限感慨，驚嘆吾妻還有這驚人的一手。我說，你不怕那些佩戴紅袖章的傢伙找麻煩，說你搞經營，「走資本主義道路」什麼的？吾妻笑著說：嗯，這就靠咱眼明手快，「打一搶換一個地方唄！」

那些天，某醫師的妻子是「賣蛋能手」，成了咱醫院傳出的「頭條新聞」，被饒舌之輩說三道四，當作笑料。而吾妻一笑置之，並不為之臉紅，說「咱不偷也不搶，有什麼可害臊的。」

這些年來，每到年終歲尾，妻子和我不由得觸景生情，回想起這段辛酸的往事，撫今追昔，不忘初心，真是百感交集啊。我家老大和老二，直到讀小學、中學和上大學，還噘著嘴挖苦老媽，說小時候體弱多病，長大之後腦子不靈活，不及人家好使，成績不如人，還不是因為小時候，媽媽把該給他倆吃的雞蛋，拿到市場上去賣錢。

我們老倆口說什麼呢，只好報以苦惱人的笑。

孩子，原諒當年出於無奈的媽媽吧！