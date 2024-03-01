我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

年關妻賣蛋

謝基立

雞蛋含有優質蛋白、卵磷脂、礦物質、脂溶性維生素A、D、E、K等，營養十分豐富，而且容易消化吸收，最好每天給孩子吃一個雞蛋……。」我這位醫師，平素總是這樣囑咐家長。具有諷刺意味的是，在文化大革命十年動亂時期，我這位兒科醫師的妻子，偏偏把該給兩個嗷嗷待哺的孩子吃的雞蛋，拿到市場上變賣。這些年來，每當我回憶起這段往事，不由得內心一陣痛楚。

那是文革後期「給出路」的年代，被折騰了半年之久的我，總算得到「按人民內部矛盾處理」的寬大，走出「牛棚」，回到滄桑人世。經歷十七年寒窗，醫學院畢業，行醫已有十年之久的我，月薪只有三十五元。吾妻在一家鎮辦工廠工作，靠十指操勞，每月掙三、四十元。區區收入，維持上有老、下有小五口之家的吃穿用。

幸而吾妻會過日子，她的治家格言是量入為出，細水長流。這不，大人穿過的衣服，改給小孩穿，老大穿了老二穿。腳上穿的布鞋，大大小小統統由吾妻包了，「上鞋底」也不勞鞋匠插手，自己湊合。放了工回家，吾妻還到田頭野外挖野菜，赤腳下池塘邊摸螺螄，充作下飯菜。

就這樣，「布衣暖，菜根甜」，苦粥苦飯湊合，勉以餬口。儘管經濟拮据，捉襟見肘，可是吾妻從不愁窮叫苦，寧可勒緊褲腰帶，也不向公家伸手要求補助。

年終歲尾，人家為孩子準備新衣、新帽什麼的，可是我們手頭緊，吾妻嘀咕：孩子長大懂事了，看見人家孩子穿紅著綠，會攀比和自嘆不如的。「不能傷害孩子幼小的心靈，得想想辦法！」我無奈地說。

臘月的一天，吾妻背著婆媽和我，將家裡餵養的兩隻黃雞下的幾十個蛋，悄悄拿到街頭變賣，換回兩件衣服和兩頂童帽。「你倆瞧，漂亮不漂亮？喜歡不喜歡？」逗得兩個孩子眉開眼笑，歡呼雀躍，爭相試穿新衣和戴新帽，真是苦中作樂啊！

接著，吾妻有聲有色描述街頭賣蛋時的情景，令我悲喜交集，無限感慨，驚嘆吾妻還有這驚人的一手。我說，你不怕那些佩戴紅袖章的傢伙找麻煩，說你搞經營，「走資本主義道路」什麼的？吾妻笑著說：嗯，這就靠咱眼明手快，「打一搶換一個地方唄！」

那些天，某醫師的妻子是「賣蛋能手」，成了咱醫院傳出的「頭條新聞」，被饒舌之輩說三道四，當作笑料。而吾妻一笑置之，並不為之臉紅，說「咱不偷也不搶，有什麼可害臊的。」

這些年來，每到年終歲尾，妻子和我不由得觸景生情，回想起這段辛酸的往事，撫今追昔，不忘初心，真是百感交集啊。我家老大和老二，直到讀小學、中學和上大學，還噘著嘴挖苦老媽，說小時候體弱多病，長大之後腦子不靈活，不及人家好使，成績不如人，還不是因為小時候，媽媽把該給他倆吃的雞蛋，拿到市場上去賣錢。

我們老倆口說什麼呢，只好報以苦惱人的笑。

孩子，原諒當年出於無奈的媽媽吧！

雞蛋

上一則

台灣電影「春行」入選紐約新導演新電影影展 創台片6年來紀錄

下一則

「餘額不足」與「曾經多給」

延伸閱讀

黃河鐵橋和羊皮筏

黃河鐵橋和羊皮筏
大雪襲日 東京40傷送醫 列車部分區段停駛 31航班取消

大雪襲日 東京40傷送醫 列車部分區段停駛 31航班取消
「娃娃剃頭也辦酒席」貴州女吐槽1個月吃20多場 網批搶錢

「娃娃剃頭也辦酒席」貴州女吐槽1個月吃20多場 網批搶錢
在山野防疫

在山野防疫

熱門新聞

蘇富比將拍法國前總統保羅．杜美所藏的乾隆肖像。估價5千萬港幣到7千萬港幣。（圖／蘇富比提供）

還原度最高的中年大叔乾隆像 法前總統珍藏估價破600萬元

2024-02-28 22:05
階梯金字塔。（攝影∕大邱）

不去後悔，去了更悔——埃及之旅

2024-02-25 01:02

悲歡離合總無奈

2024-02-24 01:02
中國作家莫言。 (中新社)

小粉紅提告莫言「小說抹黑抗日歷史」教授直言教育失敗

2024-02-25 22:23

尷尬的停車

2024-02-25 01:00

難忘的兩頓飯

2024-02-25 01:00

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵