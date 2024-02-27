我家客廳正中掛著一幅十字鏽（見圖，作者提供），一對天鵝悠閒的戲水，前後是盛開的鳶尾花，特別是前面那幾朵花是一針一線繡上去的。這幅畫是我的鄰居好友師文送的，十六年還是十八年前送給我的？時間久遠已不記得了。她是怎麼知道我喜歡天鵝的？是因為我住在天鵝小街？她是知道我喜歡種植鳶尾花，因為我的房前屋後種了許多鳶尾花。

認識師文是在一九九八年夏末初秋之際，那是九八年初，因為先生工作調動，我們全家從俄亥俄州 搬遷至麻州中部，並在公司附近一個學區好、交通便利的小鎮建造了一幢房屋，於八月初遷入新居。

我們的社區比較大，有近兩百戶人家，因為是新社區，幾位熱心的鄰居組織街區大派對。我的鄰居Danna介紹她曾經的鄰居朋友給我認識：她圓臉齊耳短髮，中等身材，年齡與我相仿，她笑著說：「我叫師文，老師的師，文化的文。」巧的是她的先生也是電機工程師，她有三個孩子，小女兒只比我兒小一個月。從此我與師文開始交往，一起陪著孩子們玩遊戲，一起去看電影，夏天她常常邀請孩子們去她家的泳池戲水。大概是十七、八年前，有次我動手術，因平時都是我到校車站接送兒子，被鄰居Donna發現換成我先生之後，她問明情況送來了鮮花。一會兒師文打電話過來告訴我，她馬上會送餐點過來。一小時後，她送來了烤鴨、炒米粉、清炒芥蘭、一大盤菜肉包子……，說你們今天不要點外賣了。

還有一年的聖誕節 ，當她知道我邀請朋友來家中小聚，親自烤了一個Rum-cake送來，大受好評。師文不僅廚藝了得，更是女紅精湛，她常為高中學生義務做漂亮的演出服。

她不僅熱心公益，善良賢惠，還培養出三位非常優秀的孩子，長女本科就讀於哈佛大學，工作兩年後入耶魯大學 獲得碩士學位；兒子在布朗大學取得學位後入哈佛法學院，現就職於紐約一所著名的律師事務所；次女跟隨姊姊的腳步，亦在耶魯大學獲得碩士學位。

師文雖然比我小一歲，卻是我的偶像、我的榜樣。現在我與師文各自都忙於工作，生活不常聯繫，但節假日期間總會見面，互送禮物。我為有師文這位好友鄰居而高興，我們的友誼會一直延續下去。