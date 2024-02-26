那位在美國窮困潦倒的復旦博士的故事，日前在社會上傳得沸沸揚揚。有人為他扼腕嘆息，有人為改變他的處境而呼籲奔走，但也有一些人認為他是自作自受，自毀前程，不值得同情。

因他而想到我髮小的遭遇，覺得像他這種高智商的人，做出有違常理的事，是因為神經系統的不穩定導致的，應該從心理治療干預入手，或許會減少悲劇發生。

我髮小的爸爸因為年少時聽信他人，在四九年政權更替之時，加入了對抗新政權的一個組織，但很快就被新政權破解了。他爸爸因為年少，又是剛加入，被教育了幾個月就放回家，平靜工作生活。沒想到幾年後，舊事重提，被判坐了幾年牢，出獄後被發配到外地幹苦力。

那時他媽媽已經有了他和他弟弟，他媽媽本想離婚，但是管理他爸爸的單位勸他媽媽，要給他爸爸一個新生的機會，並說即便是離婚，也不會改變他爸爸與孩子們的關係。所以我的髮小和他弟弟是在政治歧視 中長大，他把自卑藏在心中，也造就了一顆敏感、易受傷的心靈，只是他和他的家人都沒有意識到。

髮小非常聰明，學習上名列前茅自不待言，還拉得一手好小提琴，他後來展現的音樂天賦更讓我瞠目結舌。好巧不巧，我倆先後進了同一所大學，他低我一級。

在他進校的第二年，我們市舉行大學文藝匯演，他是我校文藝演出總指揮，記得當時表演的曲目，是用了一首歌「太陽最紅，xxx最親」，他把它改編成集合唱、獨唱、舞蹈的一首大型組曲，獨唱抒情婉轉，合唱氣勢磅礴，舞蹈優美動人。最後我校獲得第一名，聽說市歌舞團的團長還問他是否考慮轉行學音樂。

髮小進大學不久，跟我說他經常整晚失眠 ，校醫說他是神經衰弱。我認識的一位學姐在市精神病院心理科工作，就約好一起到精神病院去求醫。那天我髮小還帶了另一個與他同病相憐的同學D，我們三人去了精神病院。

到了心理科，學姐要我們幫她一個忙，她和老師正在冩一篇有關精神分裂的論文，需要收集數據，因為表格太多問題，很多病人嫌麻煩，不願配合，她們收集的數據太少，分析結論難以服眾。

她讓我們填了幾大張表，然後逐一對照說，D同學指數最高，已接近精神分裂了，我髮小的指數也很高，我在正常範圍。她還說，根據她們現有的數據，發現指數相對比較高的人，都是聰明人。

我知道我髮小是很聰明的人，那D同學應該比他更聰明，我髮小說：「的確如此，D同學就像一本行走的百科全書，有些前沿的科學知識，老師還要跟他求證。」我頓悟道：「怪不得那些天才科學家都有異於常人的表現，譬如國外的牛頓、愛因斯坦，我國的陳景潤。看來天才與瘋子僅有一步之遙。」我還開玩笑對兩位男孩子說：「你們要小心唷，不定哪天就成了精神病院的常客。」

醫生開了藥，並建議髮小和D同學都回家休息放鬆一段時間。

我回校後則慫恿了好多同學去做測試，據學姐說，後來的同學沒有發現指數太高的，看來天才還是少數。

畢業以後，髮小一直很上進，後來做到單位中層領導，他們單位要蓋一座大樓，髮小主管修建，這涉及到與施工企業和資金往來，他也是兢兢業業，小心謹慎，在各種錯綜複雜的關係中走平衡鋼絲，大樓終於建成，皆大歡喜，他也鬆了一口氣。

誰知幾年前，反腐的號角吹響，他雖然已經退休 ，聽到風聲說他的單位也要倒查幾年，他那敏感脆弱的神經馬上難以承受，就此惶惶不可終日。其實一直沒有人來找他，也沒人打電話問詢，但他就覺得他已處在全面監視之下，出門覺得有人跟蹤，在家也覺得有人窺視，整天疑神疑鬼。

最後他覺得待在家裡會對妻女造成危害，不顧家人反對，隻身一人回到父母留下的老屋，切斷與外界的一切聯繫，只是每周他弟弟來給他送一次食品，而且每次都是放下食品就催促離開。

我後來想，其實那時他已經是病態了，他的家人不知為啥還要讓他獨處。他本身心臟也不太健康，這種擔驚受怕的日子更是雪上加霜，最後被他送食品的弟弟發現孤獨地死在老屋裡，那已是他死後的兩天。

他女兒打電話告知我這個消息，我又給他幾個高中好友打電話，希望他們去送他最後一程，他的同學都深感痛心，如此聰明有才的人卻落得這般慘景，他們共同問號都是：他為什麼回到老家也不與同學聯繫，為什麼不求助於醫生？如果有適當的醫療干預，有同學的幫助，他也許不會困在自己造就的巢穴裡。

我只能說是性格決定命運，大學那次的精神分裂指數測試，就證明他原本就有一個病態的精神世界，在順風順水的環境還能應付，一旦精神壓力增高，超過閾值，精神崩潰猶如大壩破堤一樣措不及防。