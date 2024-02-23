今年是我母親過世二十周年祭，我自己也已年至古稀，但很多我兒時關於母親的記憶仍十分清晰。

母親出生在河南 虞城鄉下，是家中老大。母親命苦，在十一歲上就成了沒娘的孩子，外公因貧窮此後也未能再娶。母親小小年紀就開始操持一家人的吃穿，家裡活地裡活針線活一把抓，為難之處經常以淚洗面。到了二十歲時都還沒有出嫁，究其原因，一是因為貧窮出不起嫁妝，二是家中就她一個女兒，其父和兩個弟弟吃飯要她做，穿鞋穿衣要她縫。

跟當時大多數人一樣，我父母都出身窮苦，沒上過學，不識字。

新中國成立時，百廢待興，可文盲率高達百分之八十，當時在全國範圍內展開了一場轟轟烈烈的掃除文盲運動，各式各樣的掃盲班遍布城市、鄉村、部隊、工廠和街道。在號召、提倡、組織和動員下，人們以極大的熱情投入到學習文化的熱潮中。據統計，在十多年的時間裡，先後有近億人摘掉了文盲的帽子。

父親因打過游擊是基層幹部，解放後幾次進入掃盲班、文化班和幹訓班。在一九五五年的全國性掃除文盲運動中，母親是家庭婦女，也積極報名參加街道掃盲班學習。那時她已經是三個孩子的媽媽，家務繁重，但她求知欲強，拉著大的，抱著小的，也得學文化。

我那時尚小，還未到入學年齡，也跟著母親在掃盲班學會了當時的口號「手當筆，地當紙，比我強的是老師」、「沒文化，睜眼瞎，有文化，頂呱呱」等，還有當時流行的歌曲男女對唱「夫妻識字」，歌詞第一段是「黑格隆冬的天上，出呀出星星，黑板上寫字，放呀放光明。什麼字，放光明？學習，學習二字放呀放光明！」七十年過去了，這些口號我至今記憶猶新。

母親參加的掃盲班只延續了三個月，可母親學認字卻一直未停。那時沒錢買紙筆課本等學習用品，但母親有她自己的學習方式，她看到牆上的大字標語口號，就會仔細辨認並大聲讀出來。我上學後，自然而然就成了母親的識字小老師。

我至今記得的當年刷滿牆的標語口號就有「鼓足幹勁，力爭上游，多快好省地建設社會主義」、「抗美援朝，保家衛國」、「總路線，大躍進，人民公社三面紅旗萬歲」等等。所有這些，母親都朗朗上口，這些字就算拆開來在別的地方出現，她也都能認讀，可見她是多麼用心和認真。母親學認字後，一家人的名字她都能寫能認，生活中再有需要她簽名或按手印的事，她都堅持自己簽名並引以為自豪。

母親省吃儉用，但我上學後，她會時而逛縣城唯一的一家新華書店 給我買小人書，並要求我讀給她聽。就這樣，沒有文化的母親，以她自己的方式，培養了我早期的閱讀習慣。

記得最清楚的，是我上初中後的一個暑假，母親很興奮地說她買到了當時非常有名氣的書「歐陽海之歌」。接下來的幾天，我就被要求在她做家務做針線時，在她身邊大聲朗讀這本長篇小說。不只一次，我們兩人都被書中的故事打動，忘了時間，忘了自己。

現在回想，那時的生活是多麼簡單、清貧而滿足。我們沒有收音機，沒有電視，甚至沒有電燈，但有母親的愛和陪伴，我的童年就充滿了歡樂和甜蜜。母親對讀書識字的渴求，和她強烈的求知欲，潛移默化地影響了我，使我終生受益。