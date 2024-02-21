上個世紀七○年代，我剛從研究所畢業，在加拿大安大略省的交通部謀得一份差事，有一次被派往安省偏遠的Kenora地區替泛加高速公路（Trans-Canada Highway）踏勘定線。這項目的工作地點離交通部的所在地多倫多有兩千多公里，在安省西北部靠近緬尼托巴省（Manitoba），美國的明尼蘇達州就在它的南邊。

那兒地廣人稀，踏勘地點是在Ojibway族印第安保留區內，進入保留區要先到當地的區公所（Band Office）申請「入境證」，入境費是每天一百元。在區裡不能隨便砍樹，要經過部落同意才行，砍一棵一百元。五十年前的一百元可不是小數目，記得當時剛上班不久，在多倫多的郊區買了一棟獨立屋，也才不過是六萬多加幣。

Ojibway是原住民 裡的大族，遍布大湖區，勇猛善戰，敢單挑Sioux族。據說來犯者如果不是Sioux族，他們只派老人和小孩應戰就能退敵，要是來犯者是Sioux族，勇士 們就塗臉上陣，表示決一死戰。那次勘測「土質」，就有一個部落派來每天監視我們的勇士，他高大嚴肅，不怒而威。老實說，我對那位勇士有點不寒而憟，還好他每天素顏上班。

工作時，上、下午各有一次休息時段，有個不成文的規矩，工程師要買咖啡 給每個工人，我入鄉隨俗，當然也敬勇士一杯。熱騰騰的咖啡在零下的雪地裡，除了暖手暖胃，也融化了冰冷的外表，過了幾天，勇士的嘴不再抿得那麼緊。他知道我是中國人，居然叫我「My Little Brother」，我猜他大概知道他的祖先也來自亞洲大陸，所以認我這小塊頭遠親，拉近距離後，我們有說有笑。

有一天，他對我說他不喜歡哥倫布，政治話題，我不想猜，也不喜歡回問，幸虧他自動解釋：「那個糊塗鬼幹嘛叫我們Indians！我們哪裡像Indians？叫我們Chinese多好，除了恰當，我們也覺得光榮。」這次我毫不猶豫地點頭同意，看來勇士是知書之人。

有一次，他告訴我他們的祖先第一次見到馬時，以為那是「沒有角的鹿」，他覺得「指馬為鹿」很好笑。我把趙高「指鹿為馬」的典故也當笑話告訴他，他聽了後說：「趙高壞死啦！我們指馬為鹿是我們無知，但趙高指鹿為馬是心存不良。」大哥，你說得對，我們心中有著相同關於誠實正直、是非對錯的一把尺。

這位印第安大哥在我人生的旅途中，短暫出現在那遙遠的Kenora驛站，半個世紀後的今天，仍然讓我想起和他的交流，如果他還健在也已邁入耄耋之齡。大哥，請保重！