二○二二年年底打掃住所，翻出了大學時代作為廣告生所存留的作品集，找到一張非常久違而又稀罕的傳單（見圖，作者提供）。我曾為影星金凱瑞（Jim Carrey，香港 譯作占基利）年輕時候的大學校園演出傳單／海報做過排版設計，那是我打工生涯中的一段小經歷，從未發表也鮮少跟人提起過，只因為當年根本不曾預料到，現年已六十一歲的金凱瑞會變得那麼紅。

應該這麼說，我是在金凱瑞尚且沒那麼出名的時候，透過學校廣告印刷部接到的訂單，認識到有他這麼一號人物的。而且，對年輕時的他印象還不太好，只覺得此人演技瘋瘋癲癲，沒什麼內涵。

一九九○年，金凱瑞加入一個全以美籍非裔為班底、結合了歌舞小品和脫口秀的「In Living Color」綜藝節目中，出任唯一的白人角色，在一系列的情境小品中，極盡犧牲色相地扮醜挖苦同胞，非常「黑色幽默」。

金凱瑞在該節目演小品受到關注後，連續多年應邀到舊金山 州立大學表演脫口秀。主辦表演單位，是學校福利學生的表演藝術社，經費撥自全校學生所繳的學費，該社除了定期在學生中心禮堂播放門票僅一塊半的同年下片電影之外，每年還安排六到十場真人演出，演出者多半是像金凱瑞那種正值半紅不紅的脫口秀演員、歌手或樂團，有意透過校園演出打知名度，並且不計酬勞多寡者。

和金凱瑞差不多時間出道崛起、現今也大紅大紫的傑米福克斯 （Jamie Foxx）亦曾應邀到校園來表演過，記得他那時還是個跨界脫口秀的歌手，我為他排版的大頭照傳單甚至沒能留下。

一張由金凱瑞本人提供、腦袋非常大的黑白正面沙龍照，隨著敲定表演檔期後，寄到大學的表演藝術社，然後轉交廣告印刷部門設計傳單海報以及報紙廣告。這張傳單背後，有些關於在那個時代製作廣告設計的故事。像是，印刷前的預印處理，正處於傳統手工排版與電腦桌上排版的交接地帶，我在學校的廣告印刷部門從實習生做到「出師」擁有三名助手的幾年裡，經歷過業界在器材及軟硬體全面的改朝換代。在電腦桌上出版還未成熟前，要印出像這樣的一張傳單，需先將照片轉拍掛網，文字部分則以植字機編排。植字機是一種照相排字技術，它的終端是一組類似於傳統沖印照片的設置，將打好的標題和文章字塊印在製版相紙上沖洗出。

接著把所有黑白圖文元素動手拼貼組合在一張紙上，是為「預印原稿」，貼稿方式，最早是用加熱過的蠟，然後過渡到裱畫專用的橡膠膠水，用不顯影的藍鉛筆在紙上做記號或畫線。沒有電腦排版軟體的年代，靠的全是一雙不抖的手，美工刀也要會玩，一道道標題和文字塊在植字時要算對長寬度，數學若是不好，做這行會很吃虧。稿子貼完，還需要影印一份交由客戶校對，確認打字無誤以及對設計滿意之後，方可放行印刷。

再將拼貼完成的黑白預印原稿去製作印刷用的鋅板，由於工作單位走的是快速印刷路線，所以印板是用完之後就直接扔掉的。如要再加印的話，便得再找出預印原稿重拍一張新的印板。

我先後在九○與九一年為金凱瑞做了兩回傳單，這張現存傳單是九○年實習時候，剛作為助手、在美工師的培訓監督下獨自完成的，手法十分青澀，然而每個步驟卻都是預印過程的基本功訓練，對我這個初將課堂所學轉作實際印務的廣告生而言，是非常寶貴的經驗。

每次印刷這樣的傳單約在兩、三百份，最多的時候會要到五百張，放大一倍的海報大概一百到一百五十張，學生中心從裡到外貼上一圈，各大樓進出口附近的告示牆、以及校門口公車站也會貼幾張。表演前十天開始籌畫張貼，演出結束後，所有傳單海報都得立刻摘掉，不是進了垃圾桶或回收桶，便是吹到地上被人滿地踩。

九二年研究所畢業後，從原本的工讀升格為全職老鳥，便把這類業務交給來實習的助手處理。面色白皙的金凱瑞沙龍照，和那位表演搭檔排列一塊兒之後，總是會遇到印務上的技術困難，因為黑白對比太過強烈，印刷效果不佳，無論是測試印刷還是正式印，都極易浪費紙張，這番設計上的「惡劣條件」，竟然非常適合用來訓練新手。

而那時候單位的排版系統已汰換為桌上電腦，高解析度印表機直接打印出黑白預印稿，笨重而占空間的植字機正式退休 、搬離了辦公室，處理相片掛網的那台大機器也慢慢閒置了下來，漸漸以相片掃瞄儀來替代，手貼排版走入歷史。千禧年以後學廣告設計的大學生，據知已不用再學我曾經歷過的那一套手工貼稿技術。

曾經從該社團負責跑腿和收集表演人員履歷的助手得知，當年金凱瑞的校園演出，酬勞為兩百美元，除此並無其他補助。聽說當時已落腳好萊塢發展的他，到舊金山「趕場作秀」仍自己開八小時的車過來。不知道當年有多少大學生掏過十塊錢買票，去看金凱瑞本人的表演？我是真錯過了，因為那時的我對他不甚了解，也毫無興趣。

一九九四年以後，學校就再也請不到金凱瑞了。他已躍上大銀幕主演電影，趕場大學校園打知名度的演出從此成了絕響。

真正對金凱瑞刮目相看，是直到他主演了「王牌大騙子」（Liar Liar）無法說謊的律師 一角，也就是一九九七年了；而次年的「楚門的世界」（The Truman Show）更是讓我完全改觀，至此成為一個會關注他有什麼新片上映的粉絲。

做夢和不做夢，都沒有想到他會變得那麼紅。走筆至此必須老實交代，拍斷大腿都後悔，沒去瞧一眼年輕時候的金凱瑞本人，沒把手貼的預印原稿留下，更是鬼迷心竅地把多出來的印刷傳單淘汰得就只剩下這一張。

至於他那英俊帥氣的原版黑白沙龍照是什麼下場，說出來恐怕拍大腿拍腦門的不光是我一人了。我可是乖乖聽從經理指示，在辦公室年終大清掃的時候，親手將照片跟著決定淘汰掉的各種黑白預印舊稿扔進碎紙機裡「打碎回收」！因表演藝術社的人總嫌歸檔麻煩，全權交由我們印刷部處理……。