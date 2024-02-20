最近翻看美京華埠 的歷史，得知一些過往的趣聞軼事。

一九三八年，陳光甫先生受中華民國南京國民政府的委派，來美國商談借款以支持抗戰用途。國與國之間借錢，盤根錯節，煞費苦心，陳光甫曾自述「向人借錢，伺侯『美人』顏色之困難情形」。

當然，幾經起伏曲折，最終成功地與美國進出口銀行簽訂兩千五百萬美元的「桐油借款」。

陳光甫特地在頗具名氣的中餐館「共和樓」設下慶功宴，訂下一桌傳統地道的「唐餐」，主要賓客是美國財政部 長小亨利·摩根索（Henry Morgenthau, Jr.），菜單中有一道以中藥材燉製的「燉金錢龜」，摩根索不僅不見怪，還吃得津津有味。

摩根索來自紐約州的長島，該地盛產鱷龜 （Snapping Turtle），民眾嗜食鱷龜，龜湯可是當地的高檔美餚。這回他吃到以中國傳統方式烹調的料理，他一邊暢啖美饌，一邊讚不絕口，之後一段時間仍未忘懷，唇齒依然留香，也口譽耳傳至華府政界，連總統羅斯福都聽到了。

一日，王正廷大使因公晉謁羅斯福總統，談話之餘，羅斯福提及日前財政部長暢食金錢龜一事，頗有興趣，趁便邀約王大使來一次「龜羹」餐敘。王大使驚奇此一不尋常的邀宴，立即高興地答應奉陪。

隨後白宮 膳食部派專人前往共和樓聯繫龜宴事宜，餐廳老闆謝汝業先生負責採購食材，並準備必須的廚具及大廚，至白宮服務一天。據悉，在宴會前四十八小時要將所有必備的物品、食材送往白宮驗收，這是戰時鮮為人知的軼事。

隨後，聯合車站附近的中央飯店（Chinese Lantern），趁機特製精美中藥材燉金錢龜補品上市，並打出「羅斯福總統的龜宴」，在華埠大做廣告，一時名傳遐邇，使中央飯店生意興榮好一段時間。

一九四二年，華府一間頗負盛名的中餐館頤園酒家（Ruby Foo's Den），是那時美東很知名的連鎖性埠際餐廳，老闆是美國土生土長的華裔謝玉（Ruby Foo）女士。

一九五一年，一位二十二歲芳名賈桂琳·布維爾（Jacqueline Bouvier）的小姐在該餐廳兼職掛衣帽女郎，就是冬天時期幫用膳的客人管理厚重的大衣和帽子。當時的賈桂琳白天在附近的「華盛頓先驅時報」（Washington Times-Herald ）擔任的「探奇的攝影師」（Inquiring Photographer），那是她的第一份正式工作。她在城市裡漫遊，為遇到的市民、遊客拍照，向他們詢問當天的問題，並將收集到的答案編入報紙的專欄內。

晚上賈桂琳則到頤園酒家兼職，由下午五時工作到晚上十時。餐館會提供一份免費晚餐，相傳她最愛吃蘑菇雞片這一道菜，由侍應生陳源（Eddie Chen）負責遞餐給她。賈桂琳在那兼職了兩個冬天（一九五一、一九五二年），她於一九五二年認識了麻州的眾議員約翰·甘迺迪，隔年他倆結婚，又過了九年，他倆入主白宮，俊男美女、優雅魅力，好不風光的那一年。

政治傾向保守的「華盛頓先驅時報」於一九五四年被「華盛頓郵報」買走，那些華埠餐廳、大小人物、「燉金錢龜」……俱往矣，只在軼事中飄逸。