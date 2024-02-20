天寒地凍，蝸居在家，百無聊賴，翻出一張寫有「一片冰心在玉壺」的老照片（見圖，作者提供），讓我穿越時空，回到半個多世紀前的青澀中學時代。撫今追昔，感慨萬千。

世事無常，的的確確，有些事物會變，一直在變，那是因為都禁不住時間的考驗；然而有些東西不曾改變，而且永遠也不會改變，這就是朋友間的情誼。我的中學同學歐陽吉南（照片後排右一）就是我永遠難忘的良師益友。

我們有緣相識在半個多世紀以前的湖南邵陽市一中文藝宣傳隊，他年齡最大我年齡最小，他沉穩內斂我開朗外向，他是根正苗紅的接班人，我是黑五 類的狗崽子，他是畢業班的大哥哥，我是毛班生（一年級）的小弟弟，誰都想不到性格迥異、相差懸殊的我們，竟然成為好朋友好搭擋。我在台上表演，他在台下伴奏，珠聯璧合，廣受稱讚。

吉南是樂隊的台柱，二胡技藝精湛，他那出神入化的二胡獨奏，是最歡迎的壓軸節目。他演奏的「江河水」淒婉的琴聲如泣如訴，催人淚下，讓人如夢如癡，茫然心碎。而「賽馬」卻粗獷奔放，琴聲惟妙惟肖地演繹出氣宇軒昂的賽手，奔騰嘶鳴的駿馬，活脫脫一幅生動熱烈的賽馬場面。

我也因琴生愛，迷上了二胡，並死纏爛打拜吉南為師學拉琴。從此以後，我們形影不離，琴聲伴隨著我們一起成長，讓我們成為無話不可說的知己。在我鬱悶、難過、悲傷的時候，吉南是我最好的傾訴對象，他成了我消極情緒的「垃圾桶轉運站」，並讓我有了走出困難的勇氣。更難忘我們坐在資江水邊，吉南手把手教我拉琴，琴聲永遠在河畔蕩漾……。

當我二○一九年秋回國探親，驚聞吉南已離世的噩耗時，我像被青天霹靂擊中，無語凝噎，撫摸往事，點點滴滴卻上心頭！曾記否，在人妖顛倒，萬馬齊喑的文化大革命中，唯獨你是最幸運的，你萬裡挑一被選拔為空軍飛行員，並脫穎而出成為尖子中的尖子，為中央文革開飛機。

你運氣衝天在祖國的藍天翱翔，而我們在面朝黃土背朝天地修地球，接受貧下中農再教育。儘管天上地下兩個世界，可是你不忘初心，珍惜同窗情誼，擲地有聲地對我說：「如果你有一天需要我，只要說一聲，縱是隔著千萬里，縱是有著多大的風雨，我會從遠處趕來，為你盡我的所有。」吉南，你是錚錚鐵漢，無論是得意和失意，都言行一致履行諾言。

一九八九年，我追逐海南建省的熱潮，在海南與台商合資的企業遇到困難，急需人手。你義無反顧，辭去公職下海南幫我排憂解難。在海口，我們一起車遊濱海路，走過浪漫的情人橋，路過鳥語林，來到了椰樹灣，佇立海邊。多年不見，看到你成熟的面容，嚴肅的表情，和堅毅的眼神，我相信，你就是上天賜給我的守護神。

當時，我們追憶流年，試圖在浩蕩的時空背景中留下自己的痕跡。天地如此遼遠，時空如此寂寞。就像王勃說：天高地迥，覺宇宙之無窮；興盡悲來，識盈虛之有數。我們在「曾經年少愛追夢，一心直想往前飛，行遍千山和萬水，一路走來不後悔」的互相鼓勵中話別。就這樣過了三十年，各自為自己的生活奔波。讓我萬萬沒想到的是，海南一別競成了永別。

我悲憤，我自責，我抱怨，我遺撼，吉南，你讓我無法履行一起去三亞看海的諾言，甚至連送你一程的機會都沒有。我們就這樣被命運無情地分開，在兩個遙遠的世界，帶著彼此最真的回憶。今天，我彷彿看到在昏暗的天空下，荒蕪的墳地裡，你那突兀著的墓碑上，「朋友」兩字發著掠人的光。親愛的吉南，我始終覺得我們還會一起在天涯海角看海，一起演出，還會一起吃火鍋，一起聊天。此刻此刻，我還是不願意相信，你真的走了，願你在天堂生活幸福。