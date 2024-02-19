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侍親帶笑容

李慕雲

「不枉當年媽媽寵，今天侍母帶笑容。」這是我寫在妻女合照上的一句話。老伴生日那天，女兒請我倆去她們家吃飯，當她把蛋糕放在媽媽面前時，女婿來拍照。此時，女兒站在媽媽身旁，彎下身來，笑容滿面，正好被女婿捕捉到一幅溫馨的母女圖。

「媽媽寵」是必然的，誰叫她是老么，我也寵她呢。突然想起女兒幼時一件妙事，很幽默的。在我書房掛著一個改造過的胸章，是把黃紙貼在原來紅色金屬章上而成，上面用英文寫著：「Em的爸爸」（見圖，作者提供）；Em是我們對女兒的暱稱。這個胸章四十幾年來只佩戴過二次，每一次都叫她驚喜感動。

第一次是她讀小學時，大概是很低年級。有一回我去學校看她上台領獎，拿到獎狀後，她看見我戴著的胸章，非常開心，因為知道我是為她驕傲。第二次是在她的婚宴上，當我們開始向親友敬酒時，我暗中把它扣在胸前；女兒看見了，撲過來抱住我，眼泛淚光，忙叫新郎來看。

我對女兒的幽默舉動，有一次被回敬了。那年我換肝後出院，女兒去接我回家。正把虛弱的我安頓坐進車子時，她突然喊出一聲：「爺爺慢慢來。」此語一出，立刻笑死她的媽媽和我。這句話本來是對她爺爺說的，以前協助我接送父親時總是這樣說的，這回竟然用到我身上了。

我這個Em的爸爸，一個快樂的父親，要把本文開頭的那句話修改一下：不枉當年爸媽寵，今天侍親帶笑容。

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