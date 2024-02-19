茶樓裡，和我的交情超過半個世紀的阿洵說起他「最後的五塊錢」：

一九七二年秋天，三個哥們--我、阿永、阿康一起偷渡。出師不利，乘公共汽車進入中山地面已是黃昏，來前反覆研究了地圖，為盡量少走路，好積蓄能量下海游泳到澳門 去，在離設卡檢查邊防證的斗門縣最近的一站才下車。車到大連圍，天擦黑了。

我們從座位上站起，探手去行李架提起包袱時，瞄了瞄車窗外，心涼了：沿路站著上百民兵，每個人的距離只有兩尺！中山市管邊防當局肯定從逮捕的偷渡客 口裡知道，最近天氣和潮水合適，跳進大海拚死一搏的青年人特別多。但這是終點站，車上不准逗留，我們強作鎮定地走下車。

三個民兵盯住我們。我們二十來歲，各帶個小包袱，裝扮得像趕集的本地人。他們趨近，要和我們對話，如果口音對就過關。可是，我們都不會說中山話，民兵叫我們站住，要搜查。我打一個眼色，三個人把包袱分別向正向自己逼近的民兵狠狠甩過去，民兵慌忙退後，打了踉蹌。

就在這一瞬間，我們跳過公路旁的小溝，在稻田間飛奔。那是怎樣的速度？且想想被獅子窮追的麋鹿。幸虧都是種田人，走田埂如平地，茫茫夜色裡狂奔一個小時，後面沒有動靜了。回頭看，遠處密密麻麻的馬燈，那是搜捕我們的大隊。

怎麼辦？邊境在封鎖線的後面，無法突破，只好宣告失敗。聚在一起商議，決定回家，以後伺機再起。這一夜，從小欖開始步行，到達江門時，蓬江的水閃爍著朝暉。我們坐在江邊，兩位同伴的乾糧和不多的錢都在充當武器的包袱裡，如今一無所有，搔頭嘆氣。

「看我的。」我勉力擠出一個微笑，以鼓動士氣，指了指腳下。兩個伙伴看著我的鞋子，暗叫一聲「我的媽！」才一天，半新的球鞋已露出四個破洞，可見披荊斬棘的急行軍如何消耗。我用力把兩個孔眼旁邊的裡層掰開，拔出一張摺得和小指一般大小的紙幣，打開來，是五塊錢。

「聽住，我們的全部財產在這裡。」「先祭五臟廟。」阿永說。是啊，我們從昨天傍晚走下公共汽車到現在，沒東西下肚呢。江邊的小攤，是無牌小販擺的，趁天色早，派出所的人沒現身，在自家門口賣早點，賺點快錢。非法買賣，好就好在不要糧票。我們揀了塊頭最大的饅頭，三下五落二吞下肚，向老闆要了一勺水，三個人輪流喝下，揩揩嘴，不情願地離開。數數手頭的錢，剩下三塊九。

「從江門到水步的車票，每張一塊三角二，不夠買三張。」我去車站看了價目表，回來告訴他們。「坐『十一號』車好了。」阿康爽快地說。我們抄小路走到會城，路邊有一塊甘蔗地，黑皮蔗栽下不久，才一尺來高，我們每人拔下一根，用牙齒撕開皮，嚼了起來，一點味道也沒有。

從會城搭公共汽車到潭江畔的水口鎮，每張車票要一塊零五分。到了終點，走到江邊，滔滔的江水對面，就是我們急著離開的「他媽的」家鄉。我是在對岸的越華中學念了五年書的，文革那兩年，不用上課，在學校胡鬧，和渡口管理處的老李混得很熟，他常常讓我們免費坐輪渡來回。

我在渡口的輪渡碼頭升旗台扯繩子，把一面小紅旗升起，這是「有汽車要渡江」的信號。很快，霧氣朦朧的江面響起突突聲，輪渡的馬達開動了。

「糟糕，要是管理處發現我們亂扯旗，向派出所舉報……。」阿永說。「放心，鐵拐李不會。」我滿有把握地說。果然，輪渡靠岸，向我們走近的就是老李，他體型乾瘦，被調皮的同學背後叫作「八仙」之一。

我揚手高叫：「李叔，好久不見！」老李瞇眼看著我，雖然我已離校四年，但他認得。「哦，是你！汽車呢？」

輪渡已把鐵製引橋伸進大路，我快步走上輪渡，和李叔握手，來不及寒暄，一個勁道歉：「我們是萬不得已，在江門被扒手偷了錢包，沒錢搭車，更沒錢搭輪渡，你行個方便。」他說：「別囉嗦，等等，汽車來了就走。」

我招手，把兩個伙伴叫上船。指揮車輛上下輪渡的李叔顯然是權威，舵手和另外三位男子，都知道我們沒付五分錢買票，沒一個吱聲。輪渡上，我靠著船舷，和李叔聊天，李叔一個個地問四年前常常來輪渡管理處抽水菸、打紙牌的同學，現在哪裡，日子怎麼樣，我據實回答。兩個伙伴累壞了，坐在鐵板上打盹。

不一會，一輛貨車開上輪渡。輪渡把我們送到公益，從公益鎮到目的地水步，路程為十三公里，車費兩毛五。把口袋裡的錢掏出，恰恰這個數。

坐上公共汽車，中午回到水步，阿永和我們告別，灰溜溜地回家。阿康的家離這裡十多公里，他和我步行到我家，我母親做了一頓飯，讓我們吃飽。我要用單車把阿康送回家，他說白天不好，我問為什麼，他說：「村裡人都因為這次我『頂卒』必定成功，算命先生也這麼說，我怎麼有面子看到他們？」

距離那次失敗的偷渡三十二年，阿永因腦瘤去世，來不及當上中學教導主任。數年後，已擔任鎮某中學校長的阿康喝酒成癮，卒於心肌梗塞。一起花五塊錢的伙伴，只剩我一人。