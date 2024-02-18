當我剛記事的時候，家裡就珍藏有一本全英文的大部頭書籍（見圖，作者提供），至今已經有近七十年的歷史。母親告訴我，這是我外公鄧嗣禹翻譯的中國歷史名著。

這是一本棕紅色封面的精裝書籍，封面的顏色看上去有點刺眼，由於年代已久，書的四周已開始起毛邊。據母親說，這是二○世紀五○年代末期，她上大學時，外公從美國給她寄來的。在「文革」期間，它一直被藏在箱底最隱密處，只是天氣好的時候，為避免發霉，才拿出來曬一下。幾十年間，我們家從南到北曾多次搬家，許多東西都已經捨棄，但這本書一直伴隨我們走到了今天。

上了中學以後，我借助英漢詞典，慢慢地翻譯出了書名：「中國政治史，一八四○-一九二八」，這本書的原著者為李劍農，一九五六年由史丹福大學 出版社出版。當時，我並沒有認真對此書進行研究，只認為外公是一位了不起的留美歷史學家，是向西方傳播中國文化的大學者。

在該書出版之前，外公首先交給歷史學家費正清審閱，並在此書第一頁顯著位置註明「獻給費正清」。費正清回信認為「中國政治史」是「對於西方的研究學者來說，作為一種可靠的紀實史和重要資料的簡編，具有重要的價值」。

七十餘年過去了，讀者還可以在美國各大圖書館 檢索到這本書的最新版本，它仍然放射著學術的光芒。