我的母親是出生在一個大家庭，一共有八個兄弟姊妹，她上有三個姊姊，下有一個妹妹，三個弟弟。外祖父務農，外祖母是家庭主婦，媽媽小時候，每天天未亮便要起床，赤著腳跟著外祖父下田去種蔥。

後來外祖母年僅四十九歲時病逝，母親的三個姊姊都已出嫁，弟弟們還小，所以媽媽二十幾歲時，便姊代母職，照顧三個年幼的弟弟。她花樣年華時有對象，也因舅舅們捨棄，一直到大舅成家，三十三歲時經友人介紹，才認識了父親。

爸爸是浙江人，一九三九年隨著軍隊來台，媽媽怕他在故鄉有妻兒，所以由父親的堂弟與祖父立下具結書，方欣然嫁給爸爸。母親婚後跟隨父親由台北搬到嘉義，生下了姊姊與我。

爸爸在一家紙廠工作，任職祕書。他大學畢業，祖父則是中醫師，據說曾祖父在清朝時曾是縣官。爸爸喜愛看古書，如觀音得道、聊齋誌異、王羲之的書帖等，很多人喜愛父親的書法 ，過年過節時常有人跟爸爸要字帖。我並未遺傳父親此長處，但卻也愛看唐詩宋詞、未央歌與蘇東坡傳等，也跟著爸爸愛吃臘肉、滷牛腱、皮蛋瘦肉粥與油豆腐粉絲等。姊姊則遺傳了母親的能幹與善女紅，我們兩個一個像父親，一個像母親。

媽媽原本在銀行工作，婚後辭去工作，在家一邊照顧我們的日常，一邊養土雞，過著與世無爭的日子。我們就住在鄉下鐵道旁，鐵路兩旁都是水稻田，只見許多水牛在耕作。我們小孩平時要用磚頭磨碎稻穀來餵雞，而經常到雞舍時，會被凶猛公雞追得落荒而逃，平時都離牠們遠遠的，免得被啄。附近鄰居家也養著鵝，每次都不敢靠近牠們，免得被啄得青紫。

鄉下土地寬闊，我們也曾在空地學習騎腳踏車，摔得鼻青臉腫也是常事。我們孩子們白日裡抓蜻蜓、蝴蝶，夜晚捕螢火蟲，也曾撩起褲管，在附近小河裡捕魚撈蝦，經常玩得不亦樂乎，彷彿天地間唯我獨尊，天下無不王土。

那是六○年代我們在鄉下的生活，後來七○年代父親換工作到台北，便全家搬到繁華的台北市。因為都市交通方便，地窄人稠，再也沒有空地讓我們騎車，出門都是搭公車，閒暇時便是看電影、逛街、到附近景區遊玩，從此告別了久居台北表兄弟口中「鄉下野孩子」的稱謂了。