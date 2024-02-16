一九九○年幼師班新年合影，第二排左四是吳老師，後排右三是芬君，作者在第二排右三。

新年第一天，有朋自遠方來。三十多年未見的芬君，攜夫挈女來到了渥京。

芬君是我讀幼師時的同學，這回她和先生來加拿大探望女兒，順便來見見久未謀面的我。他們一家三口，從大西洋畔出發，且走且玩，終於來到我家。老同學相見，自是激動不已，別後情景，樣樣道來，總覺得有說不完的話題。可惜他們一家行程滿滿，坐了一會便又匆匆趕往旅遊攻略上的下一站。

目送他們遠去，我的思緒卻依然停留在滿滿的回憶之中。

我和芬君是一九八八級的幼師生。那時的幼師班不招男生，所以我們班是清一色的女孩子。記得剛開學，十九個十四、五歲的女生，一進教室就看到了一條醒目的標語：為了明天的孩子們，勤學苦練！那是班主任吳老師送我們的見面大禮。她那年剛從杭州幼兒師範畢業，我們是她帶的第一屆學生。

我們那時剛剛經歷過嚴苛的中考，刷掉了至少四分之三的同齡人才得以升學 ，所以一看「勤學苦練」四個字，便以為苦修的日子又要開始了。我知道學戲曲表演的人要苦練唱念做打，那我們學幼師的需要苦練些什麼？很快我們就知道了，除了文化課之外，我們還要學十八般武藝！從衛生學、心理學、教育學到琴棋書畫、唱唱跳跳，我們的學習生活真是豐富多彩。這哪裡是苦修？分明是樂修。

吳老師的舞蹈課，教的是民族舞，我們從中見識大江南北的民族風情，可惜新疆 舞的動脖子我怎麼也學不會。吳老師也帶我們跳當時流行的西洋舞，我們就在答錄機磁帶的伴奏下，學會了快三慢四華爾滋。吳老師還為我們開啟了精采的黑白鍵之旅，我們因此日日流連琴房。當時學校只有一架鋼琴可供大家輪流練習，沒有輪到的時候，我們就彈奏風琴和手風琴，美妙的音樂在我們指尖流淌，「桑塔·露琪亞」的歌聲在教室迴盪。

我們在樂聲中畫著水粉靜物伏爾泰，我們也在樂聲中學著剪窗花捏泥塑，製作玩具和教具……。那三年，我們擺脫了令人煩惱的文山題海，學習之餘還有大把的時間閱讀，我遍讀當時流行的瓊瑤和三毛，還喜歡上了席慕蓉的詩和柏楊的文。可惱的是，學校圖書館規定學生每次只能借一本，知我熱愛閱讀的吳老師，便總是慷慨出讓她的教師借閱卡餘額。

那時住宿條件不佳，我們十九個人被分在了相鄰的兩個宿舍。房間悶熱潮濕，我們卻苦中作樂，晚上剛一熄燈，宿舍裡便嘰嘰喳喳地開起了臥談會，我們聊所有屬於女孩子的樂趣，當然也聊各自心目中的男神。聊得起勁時，便派一個代表去校內小店買零食助興。熱鬧是熱鬧，第二天卻難免要吃罰。

一大早，天才濛濛亮，吳老師就來把門敲得山響，催著大家去舞蹈室晨練。我們先是蒙著被子裝聾作啞，但終究抵擋不住吳老師的執著，於是一個個打著哈欠，連滾帶爬走完那幾十個台階，在頂天立地的大鏡子前練起了下腰和壓腿。吳老師總是邊喊口令邊四下逡巡，我們想要悄悄地偷個懶極不容易。

躁動的青春，淘氣的年齡，類似的戲碼上演了一回又一回。不過我們基本還算乖巧，並沒有給年輕的吳老師惹太多麻煩。

吳老師那時不過十八、九歲，比我們大不了多少。每次她故作老成，板起臉來裝嚴肅的時候，總是自己憋不住先笑起來。她一笑，那一對甜甜的小酒窩，就在可愛的娃娃臉上無拘無束地蕩漾開來。我們也忍不住恣意地笑，小小的教室便充滿了歡快的笑聲。

我們一起笑，我們也曾一起哭。印象最深的那次，是在鎮上的電影院 看「媽媽再愛我一次」，師生二十人，一個個哭得稀哩嘩啦。偷眼看四周，其他觀眾也在無所顧忌地抹眼淚，才知道不是我們師生太矯情，而是劇情實在太感人。

說起來也真是緣分，我們師生二十人，不僅年齡相近，就連名字也是大同小異。粗粗盤點一下，竟有四個紅，四個娟，三個美，三個芳，不知道是我們的父母在給我們取名時不夠用心，還是他們緊隨了時代潮流。就這樣，我們像親姊妹一般，在一個大家庭裡度過了快樂而充實的三年。

善解人意的吳老師知我有更多的夢想，畢業前一直鼓勵我繼續升學。我後來如願讀了漢語言文學，屬於較早改行的一個。其他同學，則是各有各的精采。比如芬君，在當了二十多年老師後，轉戰餐飲行業，竟也幹得風生水起；與民國才女同名的蘇青則是初心不改，成了幼教行業聲名遠播的孩子王；同學六年（從初中算起）的美仙在汽車行業如魚得水；熱情如火的珊紅則轉投了醫療行業；溫柔美麗的紅芳是班裡唯一的二胎媽媽；嬌小玲瓏的美英和美芳已抱上了孫兒……。

時光流轉，歲月匆匆。我們自畢業後就各奔東西，三十餘年來甚少聚首，但是那個青春飛揚的女生班級，似乎從來就不曾走遠。每次想起，一切歷歷在目，恍若又回到了那美好的年少時光。